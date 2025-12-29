この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、『【体温を上げる方法】手足の冷え、冷え性を改善する手もみ温活』と題した動画を公開した。手のひらや甲にある反射区を刺激することで、つらい冷え性を解消する方法を紹介している。



音琶氏によると、冷え性の解消には3つの反射区を刺激することが有効である。1つ目は、手のひらの中央にある腎臓の反射区だ。特に運動不足で体がむくみやすい方は、この部分を重点的に押すと良いという。親指の腹で垂直に7秒間、3回繰り返して押す。押した部分がへこんで戻りにくい場合、体がむくんでいる証拠だと音琶氏は説明する。押し方のコツとして、親指を痛めないよう押される側の手を内側に回転させる方法も紹介されている。反射区の範囲は500円玉ほどの大きさがあるため、円を描くようにずらしながらまんべんなく押すと効果的である。



2つ目は、親指の爪の生え際と第一関節の間にある甲状腺の反射区だ。手足の冷えが気になる方は、この部分を刺激するのが効果的とのこと。反対の手の親指の側面にある硬い部分を使い、もう片方の手の指で支えながら、力を込めて7秒間、3回押す。



3つ目は、手の甲側、指と指の骨の間にあるリンパ節首の反射区である。ストレスが原因で上半身が緊張し、肩が凝り固まっている方に有用だと音琶氏は語る。反対の手の指を使い、骨の間を上下にさするようにマッサージする。指の間をまんべんなく、手首に向かって下がっていくのがポイントだ。目安は約30回、行けるところまで下がっていくとよい。



これらのセルフケアは、1つの反射区につき7秒を目安にしっかりと押し、3回から5回繰り返す。これを1日に3回から5回行うことが推奨されている。また、水分補給を忘れずに行うことで、老廃物を流す効果が高まるという。体の巡りが良くなっているお風呂の中で行うと、さらに効果を実感しやすいと音琶氏は述べている。冷えに悩む方にとって、日々の習慣に取り入れる価値のある手法である。