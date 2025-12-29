屋外スクリーンに映し出された中国が台湾周辺で実施した軍事演習に関するニュース映像＝2024年5月、中国・北京/Jade Gao/AFP/Getty Images

（CNN）中国軍は29日、台湾周辺で、陸海空軍とミサイル部隊の「ロケット軍」が参加する大規模な軍事演習を実施すると発表した。今回の演習は、戦闘態勢を試験し、台湾独立に向けたいかなる動きにも「重大な警告」を発することが狙いだとしている。

台湾は「軍事的威嚇」だと非難した。

中国は2022年以降、台湾を取り囲む形での演習を大幅に強化してきた。当時、米国のペロシ下院議長が台湾を訪問し、台湾への支持を示したことに中国指導部が強く反発したのがきっかけだった。

今回の演習は、中国軍東部戦区が実施し、「正義の使命2025」と名付けられた。台湾海峡を含め、台湾の北、南西、南東、東の五つの海域で行われる。

これらの区域では現地時間の午前8時30分ごろから10時間にわたり、航行と飛行の制限が実施される。

台湾情勢をめぐっては、先ごろ、米国と台湾の間での総額111億ドル（約1兆7000億円）規模の武器売却パッケージが発表されていた。この合意には、高機動ロケット砲システムHIMARS（ハイマース）や対戦車ミサイル、対装甲ミサイル、徘徊（はいかい）型ドローン、榴弾（りゅうだん）砲、軍用ソフトウエアなどが含まれている。

東部戦区の報道官は「今回の演習は『台湾独立』勢力と外部勢力に対する重大な警告であり、国家の主権を守り、国家の統一を維持するための正当かつ必要な行動だ」と述べた。

中国共産党は、民主的に自治が行われている台湾について、これまで統治したことはないものの、中国の領土の一部だと主張している。