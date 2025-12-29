第70回（GI、芝2500m）は28日、中山競馬場で行われ、2番人気のミュージアムマイルが制覇。同年の皐月賞馬が昨年のレガレイラに続く3歳馬Vを決めた。

鞍上のC.デムーロ騎手は有馬記念7回目の騎乗で初制覇。2022年ジェラルディーナで3着、24年シャフリヤールで2着の惜敗にピリオドを打った。

■大盛況の有馬記念、ジョッキーカメラにも反響

レース後、JRAの公式YouTubeは恒例のジョッキーカメラを公開。ダノンデサイルの戸崎圭太騎手、レガレイラのC.ルメール騎手、メイショウタバルの武豊騎手にカメラがセットされ、それぞれにファンの反響が集まった。

優勝したミュージアムマイルのC.デムーロ騎手のカメラは公開されなかったが、その巧みなレースぶりが映し出されていたのが、道中後方にいたレガレイラ・C.ルメール騎手のジョッキーカメラ。

スタートしてすぐに隣ゲートのミュージアムマイルが目の前に位置し、2枠ながら各馬の外へつける。3～4角ではレガレイラの外。レガレイラは進路を失い、内へ潜り込んだが、ライバルを封じ自身はスムーズに脚を伸ばしたミュージアムマイルには及ばなかった。これには「デムーロあんた上手すぎるって」「レースを支配した」「バックミラーついてる？」とC.デムーロ騎手の騎乗に絶賛の声が上がった。

一方、昨年に続く3着に敗れたダノンデサイル・戸崎騎手のカメラには「戸崎さんのポジション取りの意識が流石すぎる」「ダノンは複勝圏内入ったのは立派」「よくがんばりました」「ベリベリコンビ来年に期待！」など応援のコメントが。また、13着と完敗だったメイショウタバル・武豊騎手のカメラは「観客席ガン見してて笑っちゃった」「豊さんが必死な中タバルは『観客多いな～走るの楽しいな～』でファンサしてた模様」「『わー、お客さんいっぱいだー』」「タバルのポンポンかわいい」「最高のジョッキーカメラ」など愛されぶりを発揮している。

2着に12番人気のコスモキュランダが入り、波乱決着となった暮れのグランプリ・有馬記念だが、前年比129.5％となる713億4520万6100円の売上を記録。テレビドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』の影響か、前売り発売ではドラマ最終回の結果と同じ3連単「1→14→2」の馬券が売れる現象もあり、大盛況のうちに幕を閉じた。

ダノンデサイル騎乗の戸崎圭太騎手

レガレイラ騎乗のC.ルメール騎手

メイショウタバル騎乗の武豊騎手