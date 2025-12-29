¡Ú¹âÃÎ¡¦¶â¤Î°È¾Þ¡Û¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦¤¬ÀËÇÔÂ³¤¤Ë½ª»ßÉä
¡¡12·î28Æü¡¢¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦¶â¤Î°È¾Þ¡Ê2ºÐ¡¦¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢Â¿ÅÄÍåÀ¿Ìéµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦¡Ê²´2¡¦¹âÃÎ¡¦¹©Æ£¿¿»Ê¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¶¥¬¥é¡Ê²´2¡¦¹âÃÎ¡¦¹©Æ£¿¿»Ê¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¸¥ç¥¦¥·¥ç¡¼¥Ü¥Ó¡¼¡Ê²´2¡¦¹âÃÎ¡¦»¨²ìÀµ¸÷¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:34.0¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç±Ê¿¹ÂçÃÒµ³¾è¡¢¥¯¥¹¥À¥Þ¡Ê²´2¡¦¹âÃÎ¡¦»¨²ìÀµ¸÷¡Ë¤Ï¡¢12ÃåÇÔÂà¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹½øÈ×¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¥à¡¼¥ó¤¬Àè¹Ô¡¢¥¶¥¬¥é¡¢¥¯¥¹¥À¥Þ¡¢¥¥Ã¥µ¥¤é¤¬Â³¤¤¤ÆÀèÃÄ¤ò·ÁÀ®¡¢¤ä¤äÎ¥¤ì¤Æ¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦¤é¤¬Â³¤¯¡£3¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¡¢¸åÂ³¤òÎ¥¤·¤Ë¤«¤«¤ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¥à¡¼¥ó¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Ä¤ÄºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ²á¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÁÀ¤¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¥à¡¼¥ó¤ËÄ¾Àþ½ªÈ×¤Ç°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¥¶¥¬¥é¤È¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦¤¬Ç÷¤ê¡¢¼¹Ç°¤Ç¿¤Ó¤¿¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦¤¬È´¤±½Ð¤·2Ãå¥¶¥¬¥é¤Ë1.5ÇÏ¿Èº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀËÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦¡¢½é¤Î½Å¾Þ¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
1Ãå¡¡¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦
Â¿ÅÄÍåÀ¿Ìéµ³¼ê
¡Ö¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¾¡¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä´¶µ¤ÇÇÏ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤ê¤Ê¤é¿§¡¹»î¤·¤Ê¤¬¤é»×¹Íºø¸í¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ð¤Á¤Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éµ¤¹ç¤¤¤¬¾è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤é¥Ï¥ß¤ò¤«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤Éº£Æü¾¡¤Æ¤Æ¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡×
¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦¡¡6Àï3¾¡
¡Ê²´2¡¦¹âÃÎ¡¦¹©Æ£¿¿»Ê¡Ë
Éã¡§¥Þ¥¤¥ó¥É¥æ¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä
Êì¡§¥Ò¥à¥«
ÊìÉã¡§¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ê¥å¡¼¥ë
ÇÏ¼ç¡§ÅèÅÄÏË¹î
À¸»º¼Ô¡§»°¹¥ËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥È¥µ¥Î¥·¥å¥¸¥ó¥³¥¦
2Ãå¡¡¥¶¥¬¥é
3Ãå¡¡¥¸¥ç¥¦¥·¥ç¡¼¥Ü¥Ó¡¼
4Ãå¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¥à¡¼¥ó
5Ãå¡¡¥«¥ì¥ó¥Ò¥Ê¥¿
6Ãå¡¡¥¥Ã¥µ¥
7Ãå¡¡¥¨¥¢¥í¥Î¡¼¥È
8Ãå¡¡¥¡¼¥´¡¼¥ë¥É
9Ãå¡¡¥·¥·¥é¥ó¥Þ¥ó
10Ãå¡¡¥·¥§¥¨¥à
11Ãå¡¡¥¹¥ì¥¤¥é¡¼
12Ãå¡¡¥¯¥¹¥À¥Þ