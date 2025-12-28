¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¾Ð´é¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¡´Ý»³ÌÐ¼ù¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤Çµ®¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿ ¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¸µ·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°æ¾å¸øÂ¤¤µ¤ó¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²óÉüÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡ª ´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡£¼Â¶È²È¤Î°Â¸¶¹À»Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤²óÉü¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£