¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó²èÌÌ¤âÍÉ¤ì¤¿¡ÄÂæÏÑÅìÉô³¤°è¤ÇM7¡¥0¤ÎÃÏ¿Ì
ÂæÏÑËÌÅì³¤°è¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë7¡¥0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿ÍÌ¿Èï³²¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÂæÏÑµ¤¾ÝÄ£¤Ï27Æü¸á¸å11»þ5Ê¬¤ËÂæÏÑËÌÅìÉôµ¹Íö¸©¤ÎÅì32¡¥3¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡ÊËÌ°Þ24¡¥69ÅÙ¡¢Åì·Ð122¡¥08ÅÙ¡ËÃÏÅÀ¤ÇM7¡¥0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï72¡¥8¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤À¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÏÈ¯Îá¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Îþ¹çÊó¤ÈÃæ±û¼Ò¤Ê¤É¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Ï¼óÅÔÂæËÌ¤ò´Þ¤àÂæÏÑ¤ÎÁ´ÃÏ°è¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¼Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤äÅ·°æ¤«¤é²¼¤¬¤ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó²èÌÌ¤Ê¤É¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êµ¹Íö¸©¤Î3000À¤ÂÓÍ¾¤ê¤¬ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤¹¤°¤ËÉüµì¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÈæ³ÓÅª¿¼¤¤ÃÏÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¿ÍÌ¿Èï³²¤ä·úÊªÊø²õ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤ÊÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
·ÐºÑÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤ÈÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ°ÑÂ÷À¸»º¡Ë´ë¶ÈTSMC¤â¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È½ê¤Îºî¶È°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¾ï¤Ë²ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¿·ÃÝ²Ê³ØÃÄÃÏÆâ¤Î°ìÉô½¾¶È°÷¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤È¤·¡¢¡ÖºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ï½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´¤Ç¡¢Èó¾ïÂÐ±þ¼êÂ³¤¤ÎÌÜÅª¤Ç²°³°¤Ø¤ÎÈòÆñ¤È¿Í°÷ÅÀ¸¡¤ò¤¹¤°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«UMC¡¢VIS¡¢¥Þ¥¯¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¥¦¥£¥ó¥Ü¥ó¥É¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤¬ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤Ë½Ð¤¿¡£ÂæÏÑµ¤¾ÝÄ£ÃÏ¿ÌÍ½Â¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï1½µ´Ö°ÊÆâ¤ËM 5¡¥5¡Á6¡¥0¤ÎÍ¾¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£