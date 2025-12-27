¡ØÃÏÍë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÃÏ¸¶¤µ¤ó¡ÙTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ªÃÏ¸¶ Éñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦ÀßÄê²è¤ò¸ø³«¡õ¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª
¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ÖGANMA!¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡Ë¡×¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤ê¤ç¤ó¸¶ºî¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ØÃÏÍë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÃÏ¸¶¤µ¤ó¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¹õÌÚ¤¬ÃÏÍë·Ï¤È±½¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡ÈÃÏ¸¶Éñ¡É¡ÊÃÏ¸¶¤µ¤ó¡Ë¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£ÃÏ¸¶¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡Ê»æ¡¦ÅÅ»ÒÈÇ¹ç»»¡Ë¤Ï60ËüÉôÄ¶¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤ä¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬ÆÉ¤ó¤À¡©¡×¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¿ôÆüÁ°¤è¤ê¡È½ÅÂçÈ¯É½¡É¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¿ë¤Ë¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤äÃÏ¸¶¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÃÏ¸¶¤µ¤ó¡¢¹õÌÚ¤ÎÀßÄê²è¤¬¸ø³«¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÀÖ¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¿§»È¤¤¤ÈÃÏ¸¶¤µ¤ó¤Î°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï´ÆÆÄ¤òÆ£°æ¹¯¾½¡Ê¡Ö·à¾ìÈÇ ¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¥³¥ó¥Æ¡¦±é½Ð¡¢¡ÖParadox Live THE ANIMATION¡×¥³¥ó¥Æ¡Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÂçÃÎ·Ä°ìÏº¡Ê¡ÖÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡×¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¢¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¥·¥ê¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Þ¤¸¤í¡Ê¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ(¶¦Æ±É½µ)¡¢¡ÖUniteUp!¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ(¶¦Æ±É½µ)¡Ë¡¢²»³Ú¤ò²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ¡Ê¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×²»³Ú(¶¦Æ±É½µ)¡¢¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×²»³Ú¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ï¸ø³«Ãæ¤Î¸¶ºîPV¡¦¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ¸¶ÉñÌò¤òÎëÂå¼ÓµÝ¡¢¹õÌÚÌò¤ò±ºÏÂ´õ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤òµÇ°¤·¤Æ¸¶ºî¡¦¤ê¤ç¤ó¤è¤ê¥¢¥Ë¥á²½¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¡õÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
ÃÏ¸¶Éñ¤Î²Ä°¦¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹õÌÚ¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ç¿ï»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¤ê¤ç¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØÃÏÍë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÃÏ¸¶¤µ¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÀ©ºî¤·¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄº¤¯»ö¤¬¤Ç¤¡¢À©ºî¤Î²áÄø¤òÇÒ¸«¤¹¤ëÅÙ¤ËÆü¡¹´î¤Ó¤È¶Ã¤¤ò³ú¤ßÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¡¢»ä¤ËÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ©ºî¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÃÏ¸¶¤¿¤Á¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ÖÃÏÍë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÃÏ¸¶¤µ¤ó¡×TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª
¡ãINTRODUCTION¡ä
½Õ¡½¡½¿·³Ø´ü¤ÎÆü¡£¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·³Ø´ü¤Î½éÆü¡£
ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ï¡¢±½¤ÎÃÏÍë·Ï¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ë¡¢ÀÖ¤é¤ó¤ÀÌÜ¸µ¡£Ì¯¤ËÀÖ¤¤¿°¡£¾ï¤ËÍ«¤¤¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£
ÍÆ»Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÃÏÍë¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¤ò¾ú¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡½¡½ÃÏ¸¶Éñ¡£
¹â¹»£²Ç¯¤Ë¿Êµé¤·¤¿ÃÏÌ£·ÏÃË»Ò¡¦¹õÌÚ¤Ï¡¢´í¸±¿ÍÊª¤È±½¤µ¤ì¤ëÃÏ¸¶¤ÈÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¦¤Ç¸«¤ëÃÏ¸¶¤Ï¡¢±½¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦½÷¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃÏ¸¶¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¹õÌÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸¶¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÃÏÍë·Ï¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÅ·Á³¤Ç¥Ý¥ó¥³¥Ä¡Ä¡Ä¡©
Ç¹¥¤¡Ä¡Ä¡©
ñ»Ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ä¡Ä¡ª¡©
¡È²Ä°¦¤¤ÃÏÍë·Ï¡©¡É¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥É¥¥É¥¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¼Ô¡§¤ê¤ç¤ó
´ÆÆÄ¡§Æ£°æ¹¯¾½
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Þ¤¸¤í
²»³Ú¡§²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP
¡ÚCAST¡Û
ÃÏ¸¶ Éñ¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¹õÌÚ¡§±º ÏÂ´õ
CHARACTER
¡ãÀßÄê²è¡ä
ÃÏ¸¶ Éñ
¹õÌÚ
©¤ê¤ç¤ó¡¿COMISMA INC. ¡¿ÃÏÍë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÃÏ¸¶¤µ¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
