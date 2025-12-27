この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【戦慄】妻のSNSに届いた「旦那さん浮気してますよ」…送り主の正体と、コミュニティ内で妻だけが知らなかった″残酷な真実″

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が公式YouTubeチャンネルで公開した動画「【浮気調査】DM告発！コミュニティ内で噂の…」が注目を集めている。発端となったのは、妻のSNSに突然届いた一通の匿名DMだった。



「お宅の旦那さん、浮気してますよ」



あまりにも直球なメッセージに、結婚3年目の妻は戸惑いを隠せなかったという。夫はIT系フリーランスとして動画編集の仕事をしており、在宅作業や外出も多かった。疑う理由は特になかったが、DMの送り主のアカウントを確認すると、夫が所属する仕事コミュニティの関係者と思われる人物だった。



「いたずらではない気がした」。そう感じた妻は、真実を確かめるためPIO探偵事務所に調査を依頼する。



調査当日、夫は昼前に自宅を出てカフェに入店。そのまま長時間滞在し、約5時間後に店から姿を現した。だが、その隣には妻の知らない女性がいた。二人はごく自然に手をつなぎ、まるで恋人同士のように歩き出す。



その後、居酒屋で食事をし、再び手をつないで繁華街へ向かった二人は、ためらう様子もなくラブホテルへ入っていった。調査員は、その一部始終を映像として押さえた。



後日、調査報告を受けた妻は、映像に映る夫の姿を見て言葉を失った。「あり得ないですね」。そう言って涙を流し、「このまま結婚生活を続けるのは無理です」と離婚を決意したという。



動画の最後では、調査から約3カ月後の後日談も明かされている。妻が夫に証拠を突きつけると、浮気相手は同じ仕事コミュニティに所属する仲間であり、二人の関係はコミュニティ内では周知の事実だったことが判明した。



「知らなかったのは私だけだったんですね」。妻はその場で離婚を言い渡し、夫と浮気相手の双方に慰謝料を請求。結婚生活は、一本の匿名DMをきっかけに幕を閉じることとなった。



SNS時代ならではの告発から始まった今回の浮気調査。動画には、疑念が確信へと変わる瞬間と、取り返しのつかない現実が静かに映し出されている。



【浮気調査のことならＰＩＯ探偵事務所にお任せください！】

◎インターネット初回限定特別プラン

今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能

詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。

https://www.pio.co.jp/contact/



▼PIO探偵事務所（株式会社ピ・アイ・オ）

HP：https://www.pio.co.jp/

X：https://twitter.com/piotantei

Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio

TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081