【装蹄師・西内荘コラム】有馬記念へ──大一番が続く緊張の1週間

いよいよ有馬記念。今年の大一番はザ・ロイヤルファミリーの影響もあり、例年以上に盛り上がっていますが、裏方の私にとっては緊張が続く1週間です。

まずは兵庫ゴールドトロフィーのハッピーマンの装蹄から始まり、幸先良く勝ってくれて弾みになりましたが、次の装蹄は大一番、メイショウタバル。プレッシャーはピークに達しましたよ。

これまでG1レースの装蹄は137勝させていただいており、そこまでプレッシャーを感じるのかと思われるかもしれません。ただ、誰しもが尊敬する松本会長と、この夏に浦河で楽しくお酒を飲みながらお話しさせていただき、あんなにお元気だったのにと思うと、メイショウタバルに限ったわけではありませんが、失敗は許されない仕事だと改めて感じました。無事に、そして完璧な装蹄をしなければなりません。

気の昂ぶりを抑え、無事に装蹄を終えて、まずは少し緊張が解けました。装蹄中のタバルは前走の天皇賞（秋）より少しエキサイトしていましたが、宝塚記念の装蹄と同じくらいでしたので、逆にこのくらいの方が良いのかと思います。

脚を持った感触も良かったですし、中山の馬場を考慮して、宝塚記念と同じトゥシューズ（スパイク）を履かせて送り出しました。3枠6番は絶好の枠。頑張ってほしいですね。

【武豊日記】大目標がいよいよ今週です

東京大賞典でも有力馬を担当

翌日の東京大賞典は、これから装蹄します。キングスソードとアウトレンジでG1締めといきたいところです。生き物を扱う私たちに盆も正月もありませんが、はや来週は正月競馬。総決算を最高の結果で締めくくれれば嬉しいです。

●12月27日（土）

・阪神

2R トリグラフヒル

5R リアライズパリオ

6R レイノルズナンバー

7R ブラーヴィストワル

8R ベルジュロネット

10R リトルハピ

レッドプロフェシー

●12月28日（日）

・中山

4R ラブルラウザー

11R メイショウタバル

・阪神

1R トール

2R コスモファーブロス

7R アメリカンチーフ

ワイルデンウーリー

8R スマートシーカー

10R マイネルエニグマ

11R スマートサニー

スマートアイ

12R ヒーローインチーフ

以上が、装蹄から感じた好感触馬です。