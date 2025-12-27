2¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³Ž¢¤É¤é¾Æ¤Îµ¡³£¾Æ¤vs.¼ê¾Æ¤Ž£¤Î°ã¤¤¡Äµ¢¾ÊÀè¤Ç¸ì¤ì¤ëÅìµþ±Ø¤Ë¤¢¤ë¤ªÅÚ»º¤Î¤¦¤ó¤Á¤¯ÏÃ
Åìµþ¤Ë¤Ï¤É¤é¾Æ¤ÎÌ¾Å¹¤¬¿ôÂ¿¤¢¤ë¡£ÀõÁð¤Î¡Òµµ½½¡Ó¡¢Åì½½¾ò¤Î¡Ò¹õ¾¾ËÜÊÞÁð·î¡Ó¡¢ËÙÎ±Ä®¤Î¡ÒÀ¶¼÷¸®¡Ó¡¢¡Ò¤¦¤µ¤®¤ä¡Ó¤Ê¤É¡¢¹õÌçÄ®¡¢ÆüËÜ¶¶¡¢°¤º´¥öÃ«¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤´ìÝÕþ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶ð¹þ¤Î¡ÒÃæÎ¤¡Ó¤ÎÍÈºÇÃæ¤äÆîÈÚ¾Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤é¾ÆÉ÷¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹¥¤ß¤Î¤É¤é¾Æ¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£
ÃÓÇÈÀµÂÀÏº»á¤Î¡Ø¿©Âî¤Î¾ð·Ê¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁ°¡¢³ô²°¤Î¾®ÁÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÞ¤Ë¡¢ÃçÇãÅ¹¤ÎÂç¾¤«¤é¡ÖÀµ¤É¤ó¡¢ÌÀÆü¡¢¡Ì¤¦¤µ¤®¤ä¡Í¤ò¤¿¤Î¤à¤è¡×¤È¡¢¤ª¸¯¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢ÃëÁ°¤Ë¤ÏÂçÄñÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢½Ð¶ÐÁ°¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤ÎÁÄÊì¤â¹õÌçÄ®¤Î¡Ò¤¦¤µ¤®¤ä¡Ó¤¬ìÝÕþ¤Ç¡¢¼êÅÚ»º¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤É¤é¾ÆÂå¤è¤êÂ¿¤¤¤è¡×
¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡ÖÁáµ¯¤¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±ó¤Þ¤ï¤ê¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×
¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤Ã¤«¤êÅìµþÌ¾Êª¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¤É¤é¾Æ¤À¤¬¡¢¤É¤é¾Æ¤¬ÅìµþÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¯¤¿¤Æ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤äÊ£»¨¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Îò»Ë¤òÃ©¤ë¡Ö¤®¤ó¤Ä¤Ð¡×¢ª¡Ö¤¤ó¤Ä¤Ð¡×¢ª¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×
¤É¤é¾Æ¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÅìµþÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤É¤é¾Æ¡×¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¤¤ó¤Ä¤Ð¡×¤Ç¤¢¤ë¡£´Ý¤È»Í³Ñ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·Á¾õ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤¤ó¤Ä¤Ð¡×¤Ï¤Ï¤¸¤á¡¢µþÅÔ¤â¤·¤¯¤ÏÂçºä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤®¤ó¤Ä¤Ð¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¶ä¤ÎÄ×¡×¤Î°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£Í¤êÂÎ¤Ï¾å¿·Ê´¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çñ²¤òÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÄ×¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Ï´Ý¤¤·Á¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¤â¤Á¤í¤ó³ÑÄ×¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ë¡£Êñ¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ñ²»Ò¶Ì¤ò¡¢¿åÍÏ¤¾å¿·Ê´¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Æ¡¢¾Æ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¾ð¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤¬¹¾¸Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢¹¾¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â³Û²ßÊ¾¤Ï¶ä¤è¤ê¤â¶â¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¶âÄ×¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¾¸Í¤Ç¤ÏÊÆÊ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ÇþÊ´¤òÍÑ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶â¿§¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹¾¸Í¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µýÏÂÆó¡Ê1802¡ËÇ¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ø¶¸¸À»¨ÏÃ¸ÞÂçÎÏ¡Ù¤Ë¤Ï¡Öñ«Ìß¡Ê¤É¤é¤ä¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤¬¸«¤¨¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤Î¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¡Ê1802Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤ä¤Î¤É¤é¤ä¤¤ò¤ä¤¯¤´¤È¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼°Äâ»°ÇÏ¤Î³ê·ÎËÜ¡ØÉâÀ¤É÷Ï¤¡Ù¡ÌÊ¸²½Ï»¡Á½½¡Ê1809¡Á13¡ËÇ¯´©¡Í¤Ë¤Ï¡¢
¤ªÀî¡Ö¤¢¤ÎÌÌ¤Ç¤ä¤¤â¤Á¤Â¤ä¥¢Æ¼Íåßö¤À¥¢¤Ê¡×
¤ª»³¡Ö¤ª±ï¤µ¤ó¤¬¤ª¿§Çò¤È¤¤Æ¤ð¤ë¤«¤é¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤·¤é¶Ì¤È¶âÄ×ßö¤ò¤Ò¤È¤ÄÃÝ¤ÎÈé¤ËÊñ¤ó¤À¤È¤¤¤Õ¤â¤ó¤À¤é¤¦¡×
¤È¸«¤¨¡¢¤É¤é¾Æ¤È¾Æ¤Ìß¤È¶â¤Ä¤Ð¤òº®Æ±¤·¡¢Æ±Îà¤Î²Û»Ò¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Îº¢¤Î¹¾¸Í¤Î¤É¤é¾Æ¤Ï¡¢ÂçÊ¡¤ò¾Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡Öñ²Æþ¤ê¾Æ¤Ìß¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤·¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤«¤é¤ª¤è¤½20Ç¯¸å¤ËÃø¤µ¤ì¤¿¹¾¸ÍÉ÷Â¯¤Î¥¨¥ó¥µ¥¤¥¯¥í¥Ú¥Ç¥£¥¢¡Ø´òÍ·¾ÐÍ÷¡Ù¡ÊÊ¸À¯½½»°¡¦1830Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¤É¤é¾Æ¤ÏËô¶âï½¤ä¤¤È¤â¤¤¤Õ¡¢¤³¤ìóÏ¤Î¾Æ¤È¶äï½¤ò¼è¤Þ¤¼¤Æºî¤ê¤¿¤ë¤â¤Î¤Ê¤ê¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¾®ÇþÊ´À¸ÃÏ¤Çñ²¤òÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤¤ó¤Ä¤Ð¾õ¤Î²Û»Ò¤ò¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£Æ±½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤é¾Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤ò¶â¤Ä¤Ð¤È¸Æ¤ÓÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¹¾¸Í¤¬¡ÖÉð»Î¤ÎÅÔ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ¼ïÕ¤¬»È¤ï¤ì¤¿
¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÆ¼ïÕ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤í¤¦¡£
ÀÖÊæÏ²»Î¤¬µÈÎÉÅ¡¤ËÆ¤¤ÁÆþ¤ëºÝ¤Ë¡¢»³¼¯Î®¤Î¿ØÂÀ¸Ý¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÁÏºî¤À¡£»ö·ï¸å¡¢ÀÖÊæÏ²»Î¤Ï²¿¸®¤«¤ÎÂçÌ¾¤Ë¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î»ý¤ÁÊª¸¡ºº¤ÎµÏ¿¤Ë¿ØÂÀ¸Ý¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Æ¼ïÕ¤È¾à¤ÈÅ«¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÂçÀÐÆâÂ¢½õ¤¬ÍÑ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ¼ïÕ¤Ç¡¢Àô³Ù»û¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆ¼ïÕ¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÀ¸Ý¤Ë¤»¤è¡¢Æ¼ïÕ¤Ë¤»¤è¡¢¾à¤Ë¤»¤è¡¢Àï¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ·³ÃÄ¤ËÂà¤°ú¤¤Î¹ç¿Þ¤ò¤ª¤¯¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤È¤ËÅ´Ë¤¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Å´Ë¤¶Ì¤Ç³×¤¬ÇË¤ì¤Æ¤ÏÍÑ¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ¼ïÕ¤ä¾à¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÂÙÊ¿¤Î¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º´´±µé¤Î»ø¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢Æ¼ïÕ¤ä¾à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¤ä¤äÌÑÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¹¾¸Í¤âÃæ´ü¤ò¤¹¤®¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Éð²È¤ÏÅù¤·¤¯ÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÀèÁÄÅÁÍè¤Î¤ªÉÞ»ý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Êª²Á¤Ð¤«¤ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤ÇÃ×¤·Êý¤Ê¤¯¡¢Éð¶ñ¹ÃÑÉ¤Î¤¿¤°¤¤¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¡£ÅöÁ³¡¢Æ¼ïÕ¤ä¾à¤âÇä¤ê¤Ë½Ð¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¤²Çä¤ê¤ÎÆ¼ïÕ¤ä¾à¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¡¤ò¾Æ¤Ìß¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤É¤é¾Æ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¾à¡×¤ÎÄ¾·Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¸½ºß¤Î¤É¤é¾Æ¤¯¤é¤¤¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìß²Û»Ò¤«¤é¡¢ñ²¤Ë¾®Çþ¤ÎÈé¤òÃå¤»¤¿¤è¤¦¤Ê²Û»Ò¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¸½ºß¤Î¤É¤é¾Æ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£
¤É¤é¾Æ¤Ï¸½ºß¤Ç¤â´ðËÜÅª¤ËÇ®ÅÁÆ³Î¨¤Î¹â¤¤Æ¼ÈÄ¤Ç¾Æ¤¯¤«¤é¡¢Æ¼À½¤ÎÆ¼ïÕ¤ä¾à¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÆ»¶ñ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÆ¼ïÕ¤òÄ´Íý´ï¶ñ¤Ë¤Ê¤É»ÈÍÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°Û¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µþÅÔ¤Îºû²°°Ë¿¥¤Î¸ÞÂåÌÜ¤¬¡¢Åì»û¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç»û¤ÎÆ¼ïÕ¤òÅ´ÈÄÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¾®ÇþÊ´¤ÎÈé¤ò¾Æ¤¡¢¤³¤·ñ²¤ò´¬¤¤¤ÆÅû·¿¤Ë¤·¤¿¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×¤òÄ´À°¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ËëËö¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤â¤³¤Î¤É¤é¤ä¤¤Ï¡¢Ëè·î21ÆüÅì»û¤Î±ïÆü¤ÎÁ°¸å3Æü´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¸ÃÏ¤Îµ¤Ë¢¤Ç²ò¤ë¡¢¼ê¾Æ¤¤Èµ¡³£¾Æ¤
ÌÀ¼£½éÇ¯¤Ë¡¢¤¤ó¤Ä¤Ð¤È¤É¤é¾Æ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë»ÞÊ¬¤«¤ì¤¹¤ë¡£
Î³ñ²¤ò´¨Å·¤Ç¤«¤¿¤á¡¢¾®Çþ¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¤¤ó¤Ä¤Ð¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íñ¤Èº½Åü¤òÍÑ¤¤¤¿2Ëç¤Î¾®ÇþÊ´À¸ÃÏ¤Çñ²¤ò¶´¤ó¤À¤â¤Î¤ò¡¢¡Ö¤É¤é¾Æ¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤·¤ÆÌÀ¼£°Ý¿·¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥À¤Ç¤µ¤¨¥¤¥ó¥Õ¥ìÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊðÏ½¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤¿Éð»Î¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÀèÁÄÅÁÍè¤Î¹üÆ¡ÉÊ¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤¿¡£·ë¶É¤½¤ì¤é¤ÏÆóÂ«»°Ê¸¤ÇÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¡¢»ÔÃæ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤É¤é¾ÆÍÑ¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤ÆÅìµþ¤Ï¡¢¸µ¡¹Éð»Î¤ÎÅÔ¡ÖÉðÅÔ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤æ¤¨¤ó¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾Êª¤É¤é¾Æ¤òÀ¸¤º¤ë³¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂçÀµ½½»Í¡Ê1925¡ËÇ¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÏÂÍÎ²Û»ÒÀ½Â¤Âç´Õ¡Ù¡ÊÅìÍÎÀ½²Û¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¼Íåßö¡×À¸ÃÏ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢
º½Åü¡¡¸ÞÉ´Ìè
ÊÆÍø·øÊ´¡Ê¤á¤ê¤±¤ó¤³¡á¾®ÇþÊ´¡Ë¡¡¸ÞÉ´Ìè
ÊÂÌ£Á¹¡¡¸ÞÇÖ
¶Ì»Ò¡¡¸Þ¸Ä
¿å¡¡Æó¾£
¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¸ÃÏ¤ËÌ£Á¹¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£»î¤·¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹¾¸ÍÉ÷¤Î´ÅÌ£Á¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò¹¥¤ß¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Ä¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ª¥Ä¤ÊÌ£¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤É¤é¾Æ¤â¡¢¤Þ¤¿Éü³è¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ç®ÅÁÆ³Î¨¤Î¹â¤¤Æ»¶ñ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ò³ä¤ë¤È¤è¤¯²ò¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Îµ¤Ë¢¤ÏÎ³¾õ¤Ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ¼ÈÄ¤Ç¾Æ¤¤¤¿À¸ÃÏ¤Ï¡¢µ¤Ë¢¤¬³Ãì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¤¢¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µ¤Ë¢¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ù¥¢¤ÎÎ®¤ìºî¶È¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤ëµ¡³£¾Æ¤¡£¼ê¾Æ¤¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÅÙ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢½Ä¤Îµ¤Ë¢¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ò¤È¤¹¤¸ÁØ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼ê¾Æ¤¤Èµ¡³£¾Æ¤¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤É¤é¾Æ¤ò¼êÅÚ»º¤ËÊ¿¼Õ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÄñ¤Î¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤ë⁉
¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÀÎ¡Ä¡ÄÈÝ¡¢¤«¤ì¤³¤ì¤Õ¤¿ÀÎ°Ê¾åÁ°¤Î¾ï¼±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¾å¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Áê¼êÀè¤¬¡ÖÅìµþ¤Î¿Í¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇ°¤òÌÈ¤ì¤ëÊýºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀõÁð¤Îµµ½½¤Î¤É¤é¾Æ¤ò¼êÅÚ»º¤Ë¡¢Ê¿¼Õ¤ê¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Îº¢¤Î¡Òµµ½½¡Ó¤Î¤É¤é¾Æ¤È¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¡¢¼ê¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£³«Å¹¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é¹ÔÎó¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¡¢¤º¤é¤ê¤È¤ªµÒ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤æ¤¨¤Ë¡¢¡Òµµ½½¡Ó¤Î¤É¤é¾Æ¤ò»ý»²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò²ù¤ä¤ó¤ÇÌë¤âÌ²¤ì¤º¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤ª¤é¤ì¤º¤Ë¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÀõÁð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³«Å¹Á°¤Î¡Òµµ½½¡Ó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤É¤é¾Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÄ«°ì¤Ç¼Õ¤ê¤ËÍè¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åìµþ¤Ó¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Òµµ½½¡Ó¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¿°Õ¤¬²ò¤ë¡£²ò¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢º£²ó¤Ïµö¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÎ¤ÎÅìµþ¤Î¡Ö¾å¤ËÎ©¤Ä¿Í¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÙÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÛÎ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÔ²ñ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤â¡¢»°ÂåÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤¬¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤¦¡¢¼Õºá¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤è¤¯¤è¤¯Áê¼êÀè¤Î¤´ìÝÕþ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ë¤Ï¡Òµµ½½¡Ó¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌ¾Êª¤Î¤É¤é¾Æ¤¬¤¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤¹¤³¤ÎÉôÄ¹¤Ï¹õÌçÄ®¤Î¡Ò¤¦¤µ¤®¤ä¡Ó¤¬¤ª¹¥¤ß¤À¤è¡£¤É¤é¾Æ¤Î¤Û¤«¤Ë¤¦¤µ¤®ñ½Æ¬¤âÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¥Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤ä¿ÆÀÚ¤Ê¾åÌò¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤É¤é¾Æ¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ì¾Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¤Ë½»¤ßÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÎÌ¾Êª¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
üâ»³ ½¡Åì¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤à¤Í¤Ï¤ë¡Ë
¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È
Îò»Ë¹Í¾Ú²È¡¢¥ï¥¤¥ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢Í¿¦ÅÀÁ°¡ÊÃæÀ¤É÷ÃãÎé¡Ë²È¸µ¡£ÉÔ¾Ó°Ã¡¡üâ»³¼°Éô¸»½¡Åì¡£1973Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡¢Âçºå»Ô¥ï¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÜÌä¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡ÊÆüËÜÉþ¾þ»Ë¡Ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¹ñÂçÌ¾²È´Ø·¸¼Ô¤Î»öÀ×¸¦µæ¡¢ÉòÆº¼òÅÁÍè»Ë¡¢Í¿¦¸Î¼Â¡¢·ÏÉè¡¢¹¾¸ÍÊ¸·Ý¡¢¿©Ê¸²½¡¢ÍÅ²ø¡£
¡Ê¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È üâ»³ ½¡Åì¡Ë