¡½¡½2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤¬12·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢1981Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡Ê£µÃå¡Ë¡¢1988Ç¯¤Î¥µ¥Ë¡¼¥¹¥ï¥í¡¼¡Ê£·Ãå¡Ë¤È£²ÅÙ¡¢µ³¾è¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ëµ³¾è¤·¤¿1981Ç¯¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Á¯ÌÀ¤Êµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¡£±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼ã¼ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤½¤Î£±¥«·îÁ°¡¢Æ±ÇÏ¤Ëµ³¾è¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂè£±²ó£Ç£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Î»þ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ë¾è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½40Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¶ÛÄ¥¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹£²ÆüÁ°¤Î¶âÍËÆü¤Ë¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÍÇÏµÇ°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Î¤³¤È¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¤µ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¸æ½ê²Î¼ê¤ÎËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤Ê¤¯¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ³¼ê¤ÎÊý¤Ë¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÌµÃã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤Æ......¡£»ä¤ò´Þ¤á¤Æ£³¿Í¤Û¤É¤Îµ³¼ê¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥ª¥±¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Åö»þÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥ë¥Ó¡¼¤Î»ØÎØ¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÅ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ÞÊý¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡£¶¥ÇÏ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹«¤Ç¤ÏÁêÅö¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿£³ºÐ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ä¡¢Ãæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Î¼çÎÏ³Ê¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÍÎÏ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢ÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½»þÅÀ¤ÇÃæ¿´»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ»³¥³¡¼¥¹¤ÏÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°Áö¤Î£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê11·î16Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¸þ¤«¤¦Î×Àï²áÄø¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ·Î©¤Æ¤¬À°¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬µÕ¤Ë¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ë´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ......¡£ºòÇ¯¤Î£³ÃåÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÎÏ¢ÇÆÁË»ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡Á°Áö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê11·î30Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯£³Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£²Ê¬20ÉÃÂæÁ°È¾¤Î¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥¿¥Õ¤Ç»þ·×¤òÍ×¤¹¤ë¶¥ÇÏ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤ÎÁö¤ê¤«¤éÇÏ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤è¤ê¤âÃæ»³¸þ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê³¤³°µ¢¤ê¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¡ËÁ°Áö¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¾åÀÑ¤ß¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°È¾å¤Î¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤¬¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÎÏ¤É¤³¤í¤Ë¤Ò¤ÈË¢¿á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉúÊ¼¸õÊä¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡Æ»°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍîÇÏ¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤âÉî¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤ÏºòÇ¯¤Î£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¡¢º£½Õ¤Ë¤Ï£Ç¶ÌÜ¹õµÇ°¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤ò²÷¾¡¡£Ä¹Ãú¾ì¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀ¾¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö£Ç£É¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Û¤ÉÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¥«¥éÇÏ¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·ÍîÇÏ¤»¤º¤Ë¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤·¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÈÆ±¤¸¥¦¥¤¥ó¥É¥¤¥ó¥Ï¡¼¥Ø¥¢¤ÎÊì·Ï¤Ç¡¢Êì¤ÎÉã¤Ï¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡£ÍÇÏµÇ°¤Ë¸þ¤¤½¤¦¤Ê·ìÅý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤Ç¤âÂçÊø¤ì¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÈÇÏ¹þ¤ß¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¾¡Ééº¬À¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ëÍ§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¤Ï¡¢Àè½µ¤Î£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤¬£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¹¼Ë¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡Öº£ÅÙ¤³¤½¡ª¡×¤È¡¢Àã¿«¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤È°È¾å¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤âÆ±¤¸¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÇÏµÇ°¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£