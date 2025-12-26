Snapdragon 7s Gen 4搭載12.1インチAndroidタブレット「POCO Pad M1」が日本で発売へ！Wi-Fi版「2509ARPBDG」が技適通過
|12.1インチディスプレイ搭載ミッドハイタブレット「POCO Pad M1」が日本で発売へ！
総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにXiaomi Communicationsが「Tablet Computer, 2509ARPBDG」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2025年8月19日（火）付けでIIA Lab Servicesを通じて取得しています。
工事設計認証では認証番号は「217-252538」で、無線LAN（Wi-Fi）における2.4および5GHz、Bluetoothにおける2.4GHzで通過しており、日本ではこれらの通信が利用可能となる見込みです。なお、合わせてPOCO Pad M1用のキーボード「POCO Pad M1 Keyboard（型番：25096KB7FG）」（認証番号：217-252435）やスタイラス「POCO Stylus（型番：25099MP2CG）」（認証番号：020-250204）も技適を取得しています。
POCO Pad M1はPOCOブランド初のタブレットで日本でも発売された「POCO Pad」に続く後継機種となり、画面は引き続いてアスペクト比16：10の切り欠きのない約12.1インチ2.5K（2560×1600ドット）液晶ディスプレイ（約249ppi）を搭載し、最大リフレッシュレート120Hzや最大タッチサンプリングレート360Hz、最大輝度600nits、10bitカラー（1億7千万色表示）などとなっており、防水には対応していませんが、キッチンなどで少し濡れた手で操作したい場合などに向けてウェットタッチ技術に対応しています。
またDolby VisionやHDR10などに対応しているほか、Dolby Atmosやハイレゾ音源、ワイヤレスハイレゾ音源をサポートしており、4つのスピーカーを搭載して映画館レベルの視聴体験を実現しています。一方、外観は狭額縁となっており、画面は強化ガラスで覆われ、革新的な隠しアンテナデザインによるスリムでスタイリッシュなメタルユニボディーとなっています。サイズは約279.80×181.65×7.5mm、質量は約610g、本体色はBlueおよびGreyの2色展開。
またチップセット（SoC）はQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform」（オクタコアCPU「2.7GHz Cortex-A720ベースのKryo Goldコア×1＋2.4GHz Cortex-A720ベースのKryo Goldコア×3＋1.8GHz Cortex-A520ベースのKryo Silverコア×4」、GPU「1150MHz Adreno 810」）を採用し、POCO PadのSnapdragon 7s Gen 2 Mobile Platformから高性能化しています。なお、内蔵メモリー（RAM）は8GB LPDDR4X、内蔵ストレージは256GB UFS 2.2で、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も備えています。
主な仕様は12000mAhバッテリーおよび急速充電（最大33W）、リバース充電（最大27W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、3.5mmイヤホンマイク端子、Wi-Fi 6に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠の無線LAN（2.4および5GHz）、Bluetooth 5.4、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、色温度センサー、ホールセンサー、電子コンパスなど。カメラの構成は以下の通り。OSはAndroid 14をベースにした独自ユーザーインターフェース「Xiaomi HyperOS」をプリインストール。
＜フロントカメラ＞
・約800万画素CMOS（1／4型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.28）
＜リアカメラ＞
・約800万画素CMOS（1／4型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.0）
Xiaomi公式 楽天市場店
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・POCO Pad M1 関連記事一覧 - S-MAX
・総務省 電波利用ポータル | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索 | 217-252538
・総務省 電波利用ポータル | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索 | 217-252435
・総務省 電波利用ポータル | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索 | 020-250204
・All Specs, Features of POCO Pad M1 | Xiaomi Global
・Xiaomi Japan | スマートフォン | Xiaomi公式サイト | シャオミ・ジャパン