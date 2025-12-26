この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【60代以上必見】LINEで予定を忘れない方法！『リマインくん』の使い方徹底解説」と題した動画で、LINE専門家のひらい先生が、LINEを使った予定管理の“最強ツール”『リマインくん』の使い方を詳細に語った。動画の冒頭、ひらい先生は「検索ですね。ここからリマインくんと検索します」と、まずはLINEで『リマインくん』公式アカウントを検索する手順を分かりやすく紹介する。

すでに500万人以上が利用しているという『リマインくん』について、ひらい先生は「今500万人以上登録されているということで、非常に多くの方が使われているということですね」と、その人気ぶりを強調。使い方も「何を思い出したい、何を通知してもらいたいかということと、あとは日時を指定するだけで完了します」と手軽さをアピールしている。

友達追加後の流れについては「この友達追加のところから友達追加していただく形になります。そうすると追加時のメッセージが流れてきます」と、一つ一つ丁寧に手順を説明。リマインダーの登録は「新しいリマインダーというところをタップ、思い出したいことを教えてください」と、直感的な操作だけで簡単に予定をセットできる点を強調した。

動画の締めくくりでひらい先生は、「簡単に使えるので、ぜひ活用して予定の“うっかり忘れ”をゼロにしましょう」と60代以上の視聴者に呼びかけ、「LINEを活用して日々の生活をもっと便利に」とメッセージを残している。

通知タイミングや繰り返し設定の活用方法
オンラインストレージとの連携が可能に！
よくある質問とトラブル解決方法を解説

【今さら聞けない】LINEの基本！メッセージ・スタンプ・写真の送り方をLINE専門家ひらい先生が完全解説！

 LINE専門家が解説！たった1分で印象が変わるプロフィール設定の基本

 あなたのLINEは大丈夫？無意識の「同意」で個人情報が筒抜けになっているかも…今すぐ確認したい危険設定

ひらい先生のらくらくLINE教室

