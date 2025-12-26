神田うの、ハワイでの家族ディナーを報告 夫が夏から予約した名店に「心から感動」
タレントの神田うのが26日、自身のInstagramを更新した。年末年始を過ごしているハワイで、家族と共に予約困難な寿司店を訪れたことを明かし、話題となっている。
神田は「イヴやクリスマスにお寿司も初めてでしたが初めて伺う『すし匠』さんでクリスマスイヴディナー致しましたよ」と報告。続けて「パパさんが夏からご予約入れてくれていたと言う『すし匠』は何ヶ月も先まで予約の取れない名店」と、夫が数ヶ月前から準備していた特別なディナーであったことを明かした。
投稿では、店の味を確かめるようなユーモラスな心境をつづりつつも、最終的には「心から感動した『本物の名店』でした」と絶賛。「大将始め寿司職人達の食（お寿司）に対する真心と計算された忠実さ」に感動したと振り返った。
アップされた写真には、店の前でポーズをとる自身の姿が写っている。白のドット柄ミニ丈ワンピースを着こなし、スタイルの良さがうかがえる。
また、ウニやカニなど提供された美しい寿司の数々のほか、夫と娘との家族3ショットも公開されており、仲睦まじい様子が伝わってくる。
