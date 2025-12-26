＜義実家5泊はキツイって…＞「盆と正月は夫の実家で！」義母の決めた謎ルール、発動【第1話まんが】
私はカナコ。旦那のリョウジと3歳の娘と3人で暮らしています。旦那の実家に帰省をするのは年に2回。これは義母に強いられています。年に2回しかない長期休みを義実家に縛られてしまったら、私は実家に帰れませんよね？ そんなこと、義母の頭にはないのです。自分さえよければすべてよし、という考え方なんです。そんな性格だと思います。そんな状況の中、いままでは義実家に1〜2泊もすれば角が立たなかったのですが、義妹が結婚したとたん、ルールが変更になりました。
「お盆やお正月は夫の実家で過ごすべき！！」という義母の決めた謎ルールのもと、わが家は年に2回、長期休みには、新幹線で1時間ほどかかる義実家に帰省しています。私の実家は徒歩10分のところにありますからいつでも会えますし、別に問題はないのですが。
帰省について、私と義姉のユキさんは義母から厳しく言われてきたのでしぶしぶ従ってきました。いままでは、義実家に1〜2泊もすればよかったのですが……旦那の妹のミナちゃんが結婚をして、このルールが覆りました。ミナちゃんの帰省日に合わせて、私たちも泊まる日数をそろえないといけなくなったのです。
いままでは年に2回の帰省を、イヤイヤながらしていました。1〜2泊すればよかったので、まだ我慢できたからです。
それなのに、義妹のミナちゃんが結婚したとたん、なんと義実家に5泊もしなければいけなくなってしまったのです！！
私だって長期休みはのんびり過ごしたいし、せっかくだから家族でどこかに行きたいですよ！？
義実家にいれば疲れるし、何よりお金を使うんです。
きっと義母はそれが目当てなんじゃないかと、私は考えています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙