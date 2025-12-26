【ユニクロのチラシ】超極暖ヒートテックに高機能ダウンも大幅プライスダウン。年末祭第2弾もオトクの嵐。

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2025年12月26日から28日までは、「ユニクロ年末祭」第2弾を開催中。

第1弾に引き続き、冬を代表する大人気アイテムがお得にゲットできますよ。

冬の必需品、お得に大放出！

●超極暖ヒートテッククルーネックT/長袖（期間限定価格1990円）

徹底的に防寒対策をするなら、通常のヒートテックの約2.25倍の暖かさを誇る"超極暖ヒートテック"で決まり。

肌触りはなめらかでふわふわ、素材は体の動きに合わせてフィットするようにアップデートされ、着心地も抜群です。

●シームレスダウンショートジャケット（期間限定価格7990円）

圧倒的な防風性と撥水性が備わった高機能ダウンが、待望の大幅値下げ。

外ポケットの内側と袋布にフリース素材を採用しているので暖かく、フロントの止水ファスナーで雨水が入りにくい仕様に。雨や雪などの天気にも対応できる、冬のお出かけの強い味方です。

●ハイブリッドダウンパーカ（期間限定価格9990円）

洗練さと高級感のあるデザインが特徴のダウン。なんと、フィルパワー750以上の保温性に、吸湿発熱性、撥水効果、防寒性持ち合わせた、超高機能な一着。

お尻まで隠れるゆったりシルエットで、レイヤードスタイルを楽しみながら体型カバーも叶います。

●リブハイネックT/長袖（期間限定価格1290円）

シンプルなデザイン性とすっきりと美しいシルエットを特徴とする、ハイネックTシャツ。

適度な厚みの上質なリブ素材で、1枚着でも重ね着でも◎。シーン問わず使える万能ぶりで、お得な機会に複数買いするのもアリかも。

さらに、「年末祭」を開催している12月31日までは、冬の大人気アイテムが年末特価で買えるビッグチャンス。

「ヒートテックタイツ」は1290円、「パフテックパーカ」は6990円、「ソフトニットフリースモックネックT」は1290円、「ストレートジーンズ」は3990円、「ファーリーフリースセット」は3990円など、お得なアイテムが勢ぞろいしています。

今年の年末は、お得がいっぱいのユニクロで買い物を楽しんで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな