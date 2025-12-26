この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【差別？】北村晴男氏vs堀江貴文氏の移民政策に関するバトルについて【区別？】」と題した動画を公開。弁護士の北村晴男氏と実業家の堀江貴文氏の間で交わされた移民政策に関する論争について、自身の見解を述べた。



この論争は、フジテレビの番組内で、北村氏が移民受け入れの経済的影響が出身国によって異なるとデータを用いて主張したことに対し、堀江氏が「差別主義」と厳しく批判したことが発端。高須氏は動画冒頭で、この件について「僕は北村弁護士寄りの意見です」と自身のスタンスを明確にした。



高須氏は、北村氏が提示した「移民受け入れによる経済効果は出身国によってプラスにもマイナスにもなる」というオランダの調査データに言及。このデータを基に経済合理性で判断することは「差別ではなく区別だ」と述べ、堀江氏の批判は論点がずれているのではないかと指摘した。高須氏は、日本が島国として独自の文化を育んできた特殊性を挙げ、「日本の文化を尊重し、共生してくれる人でないと、長期的には治安の悪化や社会保障費の増大といったマイナス面が大きくなる」と懸念を示した。



さらに高須氏は、移民政策には「安い労働力が欲しい経営者・資本家」と「賃金が上がらなくなることを懸念する労働者」という対立構造が存在すると分析。その上で、「まずやるべきは、人手不足を移民で安易に補うことではなく、国内の労働環境の改善や機械化を進めることだ」と主張。安易な移民受け入れに警鐘を鳴らし、多角的な視点から問題を考える重要性を訴え、動画を締めくくった。