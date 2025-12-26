建築的フレームが導く新しい収納のかたち。GOOD GOODS ISSEY MIYAKEから新シリーズ「FRAME」発売
GOOD GOODS ISSEY MIYAKEは、2026年1月5日（月）に新シリーズ「FRAME（フレーム）」を発売します。「FRAME」は、その名の通り“骨組み”をデザインの起点とした、新たなバッグシリーズです。建築物のように自立する佇まいと、ユニークな折り畳み構造を併せ持ち、使う人の所作や収納の在り方に新しい視点をもたらします。
© ISSEY MIYAKE INC.
シリーズの特徴は、フレーム構造と柔らかな生地を組み合わせることで生まれる立体的なフォルムにあります。内部に配されたフレームがバッグ全体を支え、自然に自立する構造を実現。一方で、そのフレームを山折りにし、回転させるように畳むことで、コンパクトに収納することも可能です。“立つ”ことと“畳む”こと--相反する機能を、構造そのものの工夫によって成立させている点に、GOOD GOODS ISSEY MIYAKEらしい実験精神が感じられます。
© ISSEY MIYAKE INC.
ラインアップは、トートバッグとショルダーバッグの2型を展開。カラーはBLACK、OFF WHITE、GREENの3色で、日常のスタイルに溶け込みながらも、構造そのものが静かな存在感を放ちます。用途やシーンに応じて、持ち方や収納方法を選べる柔軟さも魅力です。
© ISSEY MIYAKE INC.
「FRAME」は、2026年1月5日（月）より、GOOD GOODS ISSEY MIYAKE各店およびオンラインストアにて発売。1月7日（水）からは、GOOD GOODS ISSEY MIYAKE 伊勢丹新宿店での取り扱いもスタートします。
© ISSEY MIYAKE INC.
2018年にスタートしたGOOD GOODS ISSEY MIYAKEは、「いいもの」を探求する姿勢を軸に、雑貨という領域からデザインの可能性を広げてきました。専門分野の異なるメンバーが集い、実験的な発想と技術を掛け合わせながら、ものと使う人との関係性を見つめ直すプロダクトを提案しています。「FRAME」は、その思想を構造そのものに落とし込んだシリーズとして、日々の生活に新しい体験をもたらしてくれる存在となりそうです。
© ISSEY MIYAKE INC.
［INFORMATION］
GOOD GOODS ISSEY MIYAKE「FRAME」
発売日：
2026年1月5日（月）
商品情報：
・トートバッグ：\55,000（H42×W36cm）
・ショルダーバッグ：\48,400（H29×W28cm）
カラー：BLACK / OFF WHITE / GREEN
取扱い店舗：
・1月5日（月）より
GOOD GOODS ISSEY MIYAKE / DAIKANYAMA
ISSEY MIYAKE GINZA / 442
ISSEY MIYAKE SEMBA
GOOD GOODS ISSEY MIYAKE / SHIBUYA PARCO ISSEY MIYAKE
福岡空港国際線ターミナル オンラインストア
・1月7日（水）より
GOOD GOODS ISSEY MIYAKE 伊勢丹新宿店
（東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館1F ISETAN Seed）
© ISSEY MIYAKE INC.
© ISSEY MIYAKE INC.
