年末に囲みたい、あったかごちそう「とろろ卵で食べる牛すき焼き」

気づけばもう年末。家族や大切な人と集まって、ゆっくり食卓を囲む時間が増える季節ですね。そんなときに食べたくなるのが、身体も心も温まる“あったか料理”。年末のごちそうとしてはもちろん、ちょっと労わりたい日にもおすすめのレシピをぐっち夫婦（@gucci_fuufu）に教えていただきました。

年末にみんなで食べたいあったか料理

みなさん、こんにちは！

夫婦料理家ユニット「ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）」です。





この記事では、わたしたち夫婦がというテーマでレシピをご紹介しています。寒さが少しずつ増してくる季節。身体も心も温まる料理が恋しくなりますよね。今月は、をご紹介します。（以下、会話部分は夫のTatsuya＝「夫」、妻のSHINO＝「妻」と記載しています。）夫：今年も気づいたらあっという間に年末だね。ゆっくり囲める、あったかい料理が食べたいな。妻： ほんとだね。年末らしくすき焼きもいいけど、重たくなりすぎないのがいいな。夫： それなら、とろろ卵につけて食べるすき焼きはどう？妻： いいね！ 卵だけよりもまろやかで、最後まで食べやすそう。今回はSHINOのために、Tatsuyaがを作ります。とろろ卵で、すき焼きがもっと食べやすく

妻： すき焼きっておいしいけど、甘辛い味がちょっと重く感じることもあるよね。



夫： そうだね。だから今日は、とろろ卵を合わせてみようと思うんだ。



妻： 卵だけよりも、さらにやさしい味になりそう。



夫： うん。とろろが入ると口当たりがなめらかになって、野菜も食べやすくなるよ。

残ったとろろ卵はごはんにかけてもうまいんだよね！

とろろ卵で食べる牛すき焼き

材料（2人分）

・牛薄切り肉……250g

・長ねぎ……1本

・大根……5cm

・春菊……1/2束

・しいたけ……3枚

・焼き豆腐……1/2丁

・結び白滝……6個

・長芋……150g

・卵……2個

・サラダ油……小さじ1

・砂糖……大さじ3

・しょうゆ……大さじ4

・みりん……大さじ4

・酒……大さじ3

・水……150ml

下準備

・大根は縦半分に切り、2〜3mmの厚さの薄切りにする。水から茹で、竹串が通ったら湯を切る。

・長ねぎは斜め切りにする。

・春菊は食べやすい長さに切る。

・しいたけは軸を落として薄切りにする。

・焼き豆腐は食べやすい大きさに切る。

・結び白滝は下茹でしてアクを抜く。

作り方

1. 牛肉は必要であれば食べやすい大きさに切る。平たい鍋やフライパンにサラダ油を熱し入れて牛肉を軽く焼く。

2. 砂糖を加えて絡めるように炒め、しょうゆ・みりん・酒を加えて軽く煮る。水を加えて割り下を調え、アクがあれば除く。

3. 肉を端に寄せ、大根、長ねぎ、しいたけ、焼き豆腐、結び白滝を加えて弱火〜中火で煮る。火が通ったら春菊を入れ、さっと煮る。

4. 長芋をすりおろし、卵を割り入れて軽く混ぜ、とろろ卵を作る。

5. すき焼きを器に取り、とろろ卵につけながら食べる。

とろっと濃厚！最後まで飽きないすき焼き

夫&妻：いただきまーす！



妻： お肉、卵入りのとろろにつけるとすごくまろやかだね！



夫： 甘辛さがやわらいで、どんどん食べられるね。

妻： 野菜にもよく絡むし、白滝や豆腐も食べやすい。



夫： 普通のすき焼きより、最後まで重たくならないのがいいね。



妻： 年末でちょっと食べる機会が増える時期でも、これなら安心して楽しめそう。



夫： うん。ごちそう感はあるのに、やさしい味なのがいいね。



妻： みんなで囲むと、自然と会話も弾みそうだね。



夫： 忙しい年末でも、こういう一品があるとほっとするよね。



妻： ごはんにも合うし、〆まで楽しめそう。



夫： 家族で囲む日にも、ちょっと特別な日にもおすすめだね。



夫&妻：とろろ卵で楽しむ牛すき焼き、ぜひ試してみてくださいね！