飲み会で「取り分け女」してきた60代バツなしおひとりさまが「肉焼き男」と男女の役割分担に気づいたこと

100万部を超えるベストセラー小説『時の輝き』や『アナトゥール星伝』で知られる、小説家・漫画家の折原みとさん。現在61歳の折原さんは、2025年から新たに「mito／60代バツなしおひとりさま」というインスタグラムを開設。音声配信Voicyも始め、59歳からは弓道にも挑戦するなど、デビュー当時から変わらぬ行動力で、次々と新しいことにチャレンジしている。

そんな折原さんが、「60代バツなしおひとりさま」としてのリアルな日常を綴る連載『折原みとの「60代おひとりさまの本音」』では、30歳で初めてプロポーズされたときの話や、既婚の男友達と過ごした衝撃の夜など、赤裸々なエピソードが紹介され、読者からも大きな反響があった。連載第9回では、飲み会での「取り分け女」やBBQでの「肉焼き男」など男女の役割について。折原さんの意外な一面や、ジェンダーバイアスに対する考えまでお伝えする。

飲み会では取り分ける派？

2025年もあとわずか。年末年始は、忘年会や新年会の機会も多い、飲み会シーズン！

そんな中で、みなさんに質問です。

みなさんは、飲み会の時に、料理を取り分ける派？ 取り分けない派？

特に、男女入り交じっての席では、「ここは、料理を取り分けるべき？」と、気をつかう女性も多いのではないだろうか。

今回は、飲み会の時の「取り分け」論と、男女のジェンダーバイアスについて語ります。

私は、お酒もおいしいものも好き！

誰かと一緒に食事をしたり、大勢で飲み会をする機会も多い。

飲み会といえば賛否が分かれるのが、料理の「取り分け」だ。

実は、私は若い頃から、典型的な「取り分け女」だった。

漫画家デビューする前に、1年間だけ地元の県庁に勤めていたことがあるのだが、当時、なんせ時代は「昭和」だ。

職場の男性上司や女性の先輩方から、「飲みの席では、女性が男性の世話をするもの」と教え込まれ、料理を取り分けたり、お酒を注いだりするのが当たり前だと思っていたのだ。

「三つ子の魂、百まで」とでも言うのだろうか。

完全にそんな習慣を刷り込まれていた私は、飲み会では率先して料理をサーブしていたし、誰かのグラスが空いていると、お酒を注がずにはいられなかった。

しかし、年齢を重ねるごとに、そんな「取り分け癖」も少しずつ変化してきた。

それは、人生経験を積むとともに、「取り分け道」の奥深さに気づいたからだ。

「取り分け女」の気づき

ひと口に「取り分け」といっても、ただ闇雲にやればいいというわけじゃない。

食べ物の好みや、食事量、食べるペースは人それぞれ。

食べられないもの、食べたくないものをお皿に盛られたら、困る人もいるだろう。

相手のことを考えずに勝手にお皿に料理を取り分けてしまうと、かえって迷惑になることもある。

飲み物にしても同じだ。

グラスのお酒が少なくなっているからといって、有無を言わさず注ぎ足してしまうのはよろしくない。

お酒にこだわる人の中には、飲みかけのグラスに注ぎ足されるのを嫌がる人もいる。

あまりお酒が強くないのに、注がれるままに無理に飲んで、悪酔いしてしまう場合もあるだろう。

令和の時代になっても、飲み会で料理を取り分けることや、お酒を注ぐことを、「女子力の高さ」と考えている人は、まだまだいるかもしれない。

でも、それが、押し付けや自己満足、「女子力アピール」のためのスタンドプレイになってはいけない。

あくまで、「相手のことを考える」のが第一だ。

その場の雰囲気やメンバーによって、ケースバイケース。

自分のペースで食べたい人たちばかりの集まりならば、各自に任せればいい。

みんなが、遠慮して料理に手を出しにくそうにしていたら、誰かがサーブを買って出た方がいい場合もある。

だけど、いきなり取り分けはじめるのではなく、「取り分けましょうか？」と、ひとこと確認は必須。

「食べられないものはありますか？」

「どのぐらい召し上がります？」

などと、サーブしながら訊くことができれば、それに越したことはない。

これらを、押し付けがましくなく、がんばってる感を出さずに、さりげなくやるのが「取り分け上級者」の技なのだ。

相手が、取り分けて欲しい派なのか、放っておいて欲しい派なのかを見極める。

何度か一緒に食事をしている相手ならば、食事や飲み物の好み、量も鑑みてサーブする。

相手のその日の体調や、気分にまで配慮するのが、プロの「取り分け師」！！

……って、私は、何を目指しているのか？

「取り分け道」の極意

さらには、周囲の参加者たちへの気配りも大事。

自分だけが働いていると、場合によっては、他の人が気まずい思いをしてしまうこともある。

「取り分け女」に対して、「気が利くね」とか「女らしいね」などと褒めそやす男性もいるが、そんなセリフを言われるようではまだまだだ。

プロの「取り分け師」は、「やってる感」を極力見せないもの。

手持ち無沙汰で気まずそうな人がいれば、「これお願いできますか？」と仕事を振る。

自分は目立たないように気配を消し、周りを立てるのがポイントだ。

そして、大事なのは、自分自身がそれを楽しんでやること。

無理をしたり、気をつかったりしているのが見えてしまうと、負担に感じる相手もいるからだ。

面倒くさいとか、大変とか、難しいと思うのならやらなければいい。

あくまで、自分がやりたいからやるというスタンス。

自分も飲み会を楽しみながら、さりげなく周りをサポートし、場を円滑に回す。

気をつかわない。つかわせない。

観察眼と記憶力、瞬発力と判断力、様々なスキルを駆使しつつ、それらを、なんでもないようにサラリとこなす。

「取り分け道」とは、かくも奥深いものなのだ。

（何言ってんだ、この人？）

取り分けるのは女性だから？

ところで、そんな筋金入りの「取り分け女」の私だが、若い頃はともかく、今では「女性だからやる」という意識はない。

ただ、好きだからやっているだけ。

もちろん、料理を取り分けるのは、男性だっていいはずだ。

しかし、飲み会では、今だかつて「取り分け男」にお目にかかったことがないので、やはり世間一般には、「取り分け」は女性がするもの……という固定観念が染み付いているのだろう。

そんな古臭い観念を押し付けられるのは、あまり気分のいいものではない。

「取り分け道」を極めようとしている私でも、「女がやって当たり前」と強要されたら、ムッとしてやる気がなくなる。

だが、そんな「ジェンダーバイアス」を持っているのは、はたして男性だけだろうか？

「女だから」「女はこうあるべき」という目で見られることに対して、抵抗を感じ、反発する女性は多いだろう。

最近では、男性が「女のくせに」なんて言おうものなら、「セクハラ」「モラハラ」と、問題になりかねない。

でも、そんな女性の側の心にも、男性に対する「バイアス」はあると思う。

例えば、バーベキューの時に、火を起こしたり肉を焼くのは男性の仕事と、ごく自然に考えてはいないだろうか？

それは、男性が、「取り分けは女性の仕事」と、考えているのと同じことだ。

火おこしが下手な男性に対して、「男のくせに」「男らしくない」と感じてしまうとしたら、それはジェンダーバイアスのなせる技。

女性ばかりが、一方的に被害者意識や不満を持つのは、違うと思う。

「ジェンダーバイアス」に関しては、私は、何でもかんでも目くじらを立てることはないし、何もかも男女平等である必要はないと思っている。

男性と女性では、体格も身体能力も、特性も違う。

高い所のものは、背の高い男性の方が取りやすいし、力のある男性の方が、重いものを持てるだろう。

逆に、女性の方が向いていること、上手くできることもある。

「男だから」「女だから」と区別したり、決めつけたりするのではなく、誰もが、自分のできることをすればいいのではないだろうか。

ちなみに、我が家に飲みにくる友人たちは、男女問わずよく働く。

女性陣が宴会の準備をしている間に、男性陣が掃除をしてくれることもある。

バーベキューの時には、肉を焼くのはバーベキューマスターの資格を持つ男性にお任せして、私はサイドメニューを担当する。

「湘南焚き火クラブ」の会長を名乗るくらい焚き火好きの私は、火起こしも得意だが、肉を焼くのは、バーベキューマスターの方が圧倒的に上手いからだ。

互いに得意な分野を担い、できない部分を補い、助け合う。

相手への思いやりと尊敬を持って、合理的に共存していく。

それが、健全な男女の関係であり、男女に限らず、人として大切なことだと思う。

「取り分け女」も、「肉焼き男」も、それぞれ楽しんでやればいい。

「取り分け男」や「肉焼き女」だってオッケーだ。

そしてもちろん、どんな時にも、お互いへの感謝の気持ちは忘れずに！

年末年始、飲み過ぎないようにご注意を。

みなさま、よい年をお迎えください。

解けない昭和の呪い…『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が60代バツなしおひとりさま漫画家に刺さった理由