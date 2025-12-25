½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡ÖÁêÀÊ¡×´õË¾¡¢ËÜ²°¤Ç¸Ô´Ö¤ò¿¨¤ëÃË¡ÄÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© SNS¤Ç¹¤¬¤ë¡È¼Â¤ÏSOS¡ÉÂÎ¸³ÃÌ
SNS¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÍÁ³À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿½ÐÍè»ö¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È²¿µ¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¡£¤·¤«¤·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÔ¿³¤ÊÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤ë½÷À
½÷ÀµÒ¤«¤éSOS¡ÖÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Î¤â´í¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä½õ¤±¤Æ¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ½ñÅ¹°÷¤Î¡Ö¤Î¤·¤¤¤«¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤À¡£
¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¤¢¤Î¡¢ËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¡£ÎÉ¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡ØÈÈºá¾®Àâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¡Äº£¸å¤í¤Ë¾®ÂÀ¤ê¤Î¥°¥ìー¤ÎÉþ¤òÃå¤¿ÃË¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡×
ËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é°ìÅ¾¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤Á¤é¤Ã¤È»ëÀþ¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¤¤¤¿¡£½÷À¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Î¤»¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤Éµ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Î¤â´í¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä½õ¤±¤Æ¡×
¤Î¤·¤¤¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ÎËÜ¤Ê¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¡¢½÷À¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤ØÍ¶Æ³¡£¥¤¥ó¥«¥à¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ë¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¡¢·ÙÈ÷¼¼¤ØÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏX¤Ç1²¯3000Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Î¤·¤¤¤«¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢·ÙÈ÷°÷¤ÎµÍ¤á½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢·ÙÈ÷¼¼¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ·ÙÈ÷°÷¤òÍ×ÀÁ¡£½÷À¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
½÷À¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸Ô´Ö¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½ñÅ¹Â¦¤¬ÂÐ±þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ê¡¢Êá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¾¯¤·¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢º£¸å¤âÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ò¡¢µ¢¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÊÑ¼Á¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢°ÊÁ°¤«¤éÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¸åÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢º£¤â¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Â´¶¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤³Ê¹¥¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÂ¿¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¤Ê¤¼Èà½÷¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥¬¥é¥¬¥é¤ÎÅ¹Æâ¤ÇÁêÀÊ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¿½÷»Ò³ØÀ¸
¤½¤Î¸å¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÃËÀ¤Î±ÇÁü¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï³Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Î¤·¤¤¤«¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ËÆÃ¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½÷À¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¼«°Õ¼±²á¾ê¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
´í¸±¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¡Ö´ª°ã¤¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡×¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Î¤·¤¤¤«¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÇÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿ºÝ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥¸¤ÎÅ¹°÷¤Ë¾®À¼¤Ç¡Ö¸å¤í¤ÎÃËÀ¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ç¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¶õÀÊ¤¬Â¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡ÖÁêÀÊ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â¤¢¤ë¡£½÷¤Î»Ò¤Ï²¿¤âÃíÊ¸¤»¤º¡¢¥³ー¥È¤âÃ¦¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏSOS¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤Åö¤¿¤Ã¤¿¡£
ÉÔ¿³¼Ô¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤¬»¡ÃÎ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤é¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤ò¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤ËÆ°¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÀÊ¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤Ã¤È¼þ°Ï¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë――¤½¤ó¤Ê·Á¤Ç»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¼«°Õ¼±²á¾ê¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â
¤Î¤·¤¤¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÅÀ¤Ë¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î½ñÅ¹¤Ï¥Ó¥ë¤Î¾å¤ÎÊý¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï²¿³¬¤â²¼¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÉÔ¿³¤ÊÃËÀ¤¬°ì¿Í¤Î½÷À¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤·°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èï³²¼Ô¤¬Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆSOS¤ò½Ð¤¹Á°¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¨¡¨¡¤½¤¦¸ì¤ë¡£
½õ¤±¤òµá¤á¤ëÂ¦¤¬¡Ö¼«°Õ¼±²á¾ê¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Â¦¤¬¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¡×¤È¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ËÊ¶¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÀ¼¤«¤±¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±ÁÛÁüÎÏ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô