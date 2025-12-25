¡Ö¿²²á¤´¤·¤¿¤é¡ÈµÍ¤à¡É¡×±Ø¤Ï¤É¤³¡©¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¡È¶²ÉÝ¤Î¹ÔÀè¡É¤È¤Ï¡© ¡Ö¤¢¤È1±Ø¤¬´í¸±¡×¤È¤¤¤¦¡È³Ê¸À¡É
¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È±ó¤¤¡×½ªÅÀ
¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Å´Æ»¤Î½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤ä¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿±Ø¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿²²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÀè±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©¡Û¤³¤ì¤¬ÅÅ¼Ö¤Ç¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¤Þ¤ºÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ±ûÀþ¤Î¹âÈø¤è¤êÀè¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£Âç·î±Ø¡Ê11É¼¡Ë¤ä¹âÈø±Ø¡Ê10É¼¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅÅ´¤È¤ÎÄ¾ÄÌÀè¤Ç¤¢¤ë²Ï¸ý¸Ð±Ø¡Ê5É¼¡Ë¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡¦¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾½ªÅÀ¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏäÆ¸¶±Ø¡Ê¹âºêÀþ¡¦5É¼¡Ë¡¢±§ÅÔµÜ±Ø¡Ê±§ÅÔµÜÀþ¡¦4É¼¡Ë¡¢¹âºê±Ø¡Ê¹âºêÀþ¡¦3É¼¡Ë¡¢¾®¶â°æ±Ø¡Ê±§ÅÔµÜÀþ¡¦3É¼¡Ë¤Ê¤É¡¢Åì³¤Æ»ÀþÊýÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹âºê¡¦±§ÅÔµÜÀþÊýÌÌ¤Î½ªÃå¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ÎÄ¾ÄÌÀè¤Ç¤¢¤ëÅìÉðÀþ¤ÎÆî·ª¶¶±Ø¡Ê7É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öºë¶Ì¸©¤ÎËÌ¤Ë¤¢¤ë¤¦¤¨¼þ°Ï¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤¿¤á¡×¡ÊÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö±ØÁ°¤Ë²¿¤âÌµ¤¤¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦ËÌ´ØÅìºß½»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿²²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤±Ø¡×¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸ºë¶Ì¤ÎÀ¾ÉðÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤¦ÃÓÂÞÈ¯À¾ÉðÃáÉã¹Ô¤¤Î½àµÞ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤À¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÈÓÇ½¤â¤«¤Ê¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥ê¸ú¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÃ«¤«¤éÀè¤Ï°Ç¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¡¢Åìµþ23¶è³°¤Î¶è´ÖÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤¹°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎÃæ±ûÀþÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤Þ¤À¿¼Ìë¤ÎÃæÅÅ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎ©Àî¤«¤éÀè¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¾®Ê¥Âô¹Ô¤¤Ê¤Î¤Ç¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö±§ÅÔµÜÀþ±èÀþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡Ø±§ÅÔµÜ¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¹õ°ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¯ÅÅ¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦ËÌ´ØÅìºß½»¡Ë
¡Ö²áµî¤ËÅì³¤Æ»Àþ¤ÎÂç³À¹Ô¤¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÆâÇ®³¤¤è¤êÀè¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡¸½ºß¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿²²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡×¹ÔÀè¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Î±§ÅÔµÜÀþ²¼¤ê¤Ï±§ÅÔµÜ±Ø¤ò¶¤Ë·ÏÅý¤¬Ê¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÊýÌÌ¤«¤éºÇ¤â±ó¤¯¤Æ¤â¡Ö±§ÅÔµÜ¹Ô¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§ÅÔµÜ¡Á¹õ°ë´Ö¤Ø¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÄê°Ê¾å¤Î±óÊý¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åì³¤Æ»ÀþÅìµþÈ¯¡ÖÂç³À¹Ô¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç³ÀÌë¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¾®ÅÄ¸¶¤¢¤¿¤ê¤Ëµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿ÍÃ£¤¬¿²²á¤´¤·¤Æ¡¢¡ÊÍâÄ«¤Ë¡ËÌ¾¸Å²°¤Ç¹²¤Æ¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦ÅìËÌºß½»¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¿²²á¤´¤·¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤Æ°ú¤ÊÖ¤¹¸÷·Ê¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Îºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡½ªÅÅ¤Ç¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡ÖºÂÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤âºÂ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÌ²¤¤»þ¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶áµ¦ºß½»¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¹ß¤ê¤ë±Ø¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡ºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¢¤¨¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÅª±Ø¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò´ð½à¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÌÜ°Â¤òÀß¤±¤ÆºÂ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¶âÍËÆüÌë¤ÏÃÙ±ä¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÃÙ±ä¤ÇÅÓÃæ±Ø¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï½êÍ×»þ´Ö´Õ¤ß¤Æ¥¢¥é¡¼¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·Ä¾¤¹¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÙ±äÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¥¢¥é¡¼¥à¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿²²á¤´¤·¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾è¼Ö»þ¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ó¤¤½ªÅÀ¤Î¹Ô¤Àè¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¿¼Ìë¤Ï¼Ö¸Ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤êÎ±ÃÖÀþ¤ËÆþ¤ë¼ÖÎ¾¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤±Ø¤ÎÁ°¸å¶á¤¯¤Î¹ÔÀè¤Ë¾è¤ë¤³¤È¡×¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡½ªÅÅ´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢Î±ÃÖÀþ¤ËÆþ¤ëÎó¼Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½ªÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¹ÔÀè¡×¡ÊÎã¡§µþÉÍÅìËÌÀþ¡¦³÷ÅÄ¹Ô¤¤Ê¤É¡Ë¤ÎÎó¼Ö¤âÂ¿¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿²²á¤·¤¿¤È¤¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÄã¸º¤¹¤ë°Ù¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶áµ¦ºß½»¡Ë¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤¦¤·¤¿Îó¼Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢²¾¤Ë¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë±ó¤¯¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥óÂ¿¤á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾è¼ÖÁ°¤«¤éÌ²µ¤¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦ÃæÉôºß½»¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿²²á¤´¤·¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÆÃ¤ËÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬°û¼ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¼ò°û¤ó¤À»þ¤Ë¿²²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄø¡¹¤Ë°û¤à¤«¡¢¿ì¤¤¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¿²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤é¼ê¤ÎÂÇ¤Á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦ËÌ´ØÅìºß½»¡Ë
¡¡°û¼òÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢Áá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Öµ¤¹ç¡×¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Þ¤Ç¡¢ÂÐºö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿ì¤¤¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿²²á¤´¤·¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È1±Ø¤¬´í¸±¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÌÜÅªÃÏ¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤âµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡¿²²á¤´¤··Ð¸³¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌÜÅª±Ø¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¡¢µ¤¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÅÅ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£