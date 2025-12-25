お笑いコンビ「にゃんこスター」のスーパー3助(42)がスピード離婚していたことが分かった。24日深夜放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会クリスマスSP」(深夜0・25)に出演したお笑い芸人のみなみかわ(43)が暴露した。

スーパー3助は今年3月にABCテレビのバラエティー番組「これ余談なんですけど…」で年下の一般女性との結婚を報告していた。

みなみかわは「絶対にネットニュースになります。絶対に言わんといてくださいね」と切り出すと、「にゃんこスターのスーパー3助なんけど。今年、結婚したんですけど、今年、離婚しました」と暴露した。

スタジオが「ええっ!?」とざわつく中、みなみかわは「“ここで言ってくれて”って言われたんです」とスーパー3助から離婚の事実の公表を頼まれたことを明かした。

そして「(スーパー3助は)あまりにも仕事がないから“離婚で仕事を増やしたい”と。“離婚したことで話題になりたい。肩書がほしい”と言ってたら、ユーチューバーのヒカルの方がもっと早く離婚した。（インパクトが）弱くなりました。持っていかれましたよ」と声を張り上げ、スタジオの笑いを誘っていた。