12月25日 発売 価格：1,430円

竹書房は、狐歪野ツッコ（こわいのつっこ）氏のコミックエッセイ「この画像を見てください」第1巻を12月25日に発売した。価格は1,430円。

ユニットホラーマンガ家の原作担当だが、自身もマンガや読み物などを制作する狐歪野ツッコ氏が、自身のもとに寄せられる不気味な体験談をマンガ家。可愛いがどこか不気味さのある絵柄もあいまって、背筋がぞくっとするような恐怖を味わえる。

【あらすじ】

漫画家・狐歪野ツッコの元には、全国から日々たくさんの画像が送られてくるーー。

それらの画像は見るからに奇妙で不気味なものから、一見何の変哲もないものまで様々なのだが、これらの画像には、ある共通点がある。それは、どれも恐ろしいエピソードを持った「怖い画像」であるということーー。

本書は2024年３月から2025年７月にかけて狐歪野ツッコの元に寄せられた恐怖の画像から選りすぐりの体験を漫画化し、まとめた作品である。

１枚の画像から始まる、不可解で奇妙な出来事……。

あなたは、それらの一部始終を見届ける覚悟はあるだろうかーー。