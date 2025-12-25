人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のメンバー・マサイさんが2025年12月23日、公式YouTubeチャンネル「Fischer's-フィッシャーズ-」に公開した動画で、父親が24年8月に58歳で他界していたことを報告した。

両親を亡くし「すごい変な感覚」

「【報告】父が亡くなりました」と題した動画でマサイさんは「2024年の8月に僕のお父さんが亡くなりました」と伝え、亡くなった原因は腎臓がんだったと明かした。片方の腎臓を摘出したものの肺に転移し、4〜5年間、闘病生活を続けていたという。

マサイさんの母親も、19年6月27日にがんで49歳の若さで亡くなっている。「今両親がいなくなったことに対して思うことは、やっぱり穴が開いたような感覚ですね」「今までそれが普通だった日常から、当たり前だった人がいなくなるわけですから、すごい変な感覚です」と喪失感を口にした。

父親のがんが発覚したのは19年で、母親が他界した直後だったという。「タイミングとしては非常に最悪なタイミングですよね」とし、「家族としてもかなり沈み込んでる。なんならこれから母親の分も頑張っていこうねっていうタイミングでお父さんが体調を崩して、検査したらがんが見つかるっていう」と振り返った。

なお、父親ががんに罹患したことは早くからフィッシャーズのメンバーにも共有していたという。母親ががんに罹患した際には心配を掛けたくない一心からその事実を伏せて活動していたものの、メンバーにごまかしながら仕事を続けることが精神的負担となり「そんなことをしてるなんて無駄だな」と考え、先に打ち明けていたと語った。

がん発覚後、親孝行のために家や車を購入

父親のがんは発覚時にステージ2で、摘出後に肺への転移が判明したそう。今後いつ病状が悪化するか分からない状況の中、「最大の親孝行をしてあげよう」と決意したマサイさんは、父親のために家や車を購入したという。父親は抗がん剤が効いて体調が落ち着いていた時期がありつつも、徐々に身体が動かなくなっていき、ついには介護ベッドを導入。介護士や看病のためにテレワークにした弟の助力もあってケアを続けていたという。

そしてマサイさんは父親が亡くなる2時間前には指輪を譲り受けたとして、「これ」とカメラに向けて見せた。「この指輪が僕のお父さんの形見」と大事そうに触り、「この指輪はですね、お父さんのおばあちゃんが着けてた石の付いてるシルバーの多分100年ぐらいずーっと付けてきてるような歴史のある指輪です」と話した。

亡くなった父を思い「やっぱり終始、妹を気にしてましたけどね。10代で両親を失う。僕に関しても20代で両親を失ってますけども」とマサイさん。「やっぱり寂しいですよね」と本音を吐露し、「この先を見せたかったですね。フィッシャーズ活動して15周年ですよ。見せたいものがいっぱいあるよな、この先。仕事も成功もそうなんですけど、いつか見せたいよな孫みたいな。いろんな思いがあって動画を撮っています」と最後まで気丈に振る舞っていた。