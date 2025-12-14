ちいかわ×松屋・松のやが夢の共演♡2026年限定コラボキャンペーン徹底まとめ

大人気キャラクター「ちいかわ」と、全国で親しまれている松屋・松のやが、2026年にスペシャルなコラボキャンペーンを開催します。期間中はコラボ限定メニューの登場に加え、ここでしか手に入らないノベルティや抽選プレゼントも盛りだくさん♡第1弾・第2弾と内容が変わるため、何度でも足を運びたくなる注目企画です。ファンはもちろん、親子で楽しめるポイントも満載なので、ぜひ最後までチェックしてみてください♪

第1弾はすき焼き鍋膳と限定キーホルダー

©nagano

コラボ第1弾では、国産黒毛和牛を使用した「松屋ちいかわのすき焼き鍋膳」が登場します。対象メニューを1品注文するごとに、「オリジナル食券キーホルダー」を1個プレゼント。

©nagano

デザインは全6種類で、どれがもらえるかはランダム仕様です。販売は全国の松屋限定となり、松のやでは実施されません。

また、店頭券売機のみの販売で、各店舗なくなり次第終了となるため早めの来店がおすすめです。

©nagano

第1弾期間中は、おこさまメニューも見逃せません。

松屋のおこさま牛めしわくわくセット、松屋のおこさまカレーわくわくセット、松のやのお子様プレート、松のやのお子様パンケーキプレートを注文すると、「オリジナルハンドタオル」を1枚プレゼント。

こちらも全6種ランダム配布で、親子で楽しめる内容となっています。

第2弾は鬼辛カレー＆フィギュアが登場

©nagano

第2弾では、こだわりの本格スパイスを使用した「松屋ちいかわの鬼辛カレー」が販売されます。刺激的な味わいが特徴で、大人のちいかわファンにもぴったり。

対象メニュー1品につき、「オリジナルフィギュア」を1個プレゼントされ、こちらも全6種類のランダム仕様です。

©nagano

さらに、第2弾期間中におこさまメニューを注文すると、「オリジナルスライドパズル」を1枚プレゼント。

第1弾とは異なるノベルティなので、コレクションしたくなる可愛さです。いずれも数量限定のため、期間内でも終了する場合があります。

抽選＆SNSキャンペーンも豪華すぎる♡

©nagano

期間中は、WEB抽選で「オリジナルコラボどんぶり」が当たるキャンペーンも実施されます。

松屋・松のやでの注文合計金額800円（税込）以上のレシートを使って応募でき、当選者は100名様。応募対象期間や受付期間が定められているため、レシートは大切に保管しておきましょう。

©nagano

さらに、松屋公式Xをフォローし、対象投稿をリポストすることで参加できる「フォロー＆リポストキャンペーン」も開催。

「オリジナルピンバッジセット」が抽選で100名様に当たるため、SNS派の方も要チェックです♪

ちいかわ×松屋・松のやで毎日がもっと楽しく



今回のコラボは、限定メニューだけでなく、ノベルティや抽選企画まで充実した内容が魅力です。第1弾・第2弾で内容が切り替わるため、何度訪れても新しい楽しみがあります♡

ちいかわの可愛さと、松屋・松のやのおいしさを同時に味わえる特別な機会なので、ぜひ期間中に足を運んでみてください。数量限定企画も多いため、早めの行動がおすすめです♪