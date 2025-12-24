

太田龍之介選手 2025年1月

サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、FW・太田龍之介選手(23)がJ2のヴァンフォーレ甲府へ期限付き移籍すると発表しました。

太田選手はファジアーノU-18から明治大を経て2024シーズンにファジアーノに加入。

2025年シーズンは岡山で1試合に出場するも、5月にJ3の栃木SCへ期限付き移籍。その後栃木では主にフォワードとしてリーグ戦25試合（スタメン24試合）に出場し、途中加入ながらチームトップの10得点を奪いました。

太田選手の期限付き移籍の期間は2026年2月から6月まで行われるJリーグ百年構想リーグの間です。

【太田選手のコメント全文】

まずはじめに、今シーズンは途中での栃木ＳＣへの移籍もありましたが、試合等でも各地にサポーターの皆さんに応援に来ていただいたり、変わらず応援していただいて感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

そして、来シーズンはヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍することになりました。もっと成長して大好きな岡山に戻って来られるように頑張ります。