¡Ú¥¨¥¤¥È¥Þ¥ó¡Û¥¨¥¤¥±¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê°ìµóÇÛ¿®¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥¤¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Youtube¡Ö¥¨¥¤¥±¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Á´56ÏÃ¤Î°ìµóÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥¨¥¤¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ê¿°æÏÂÀµ¡¦·¬ÅÄ¥ËÏº¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤ò¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤â¤Î¡£TBS½é¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢À©ºî¤Ë¤Ï¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤Ë¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ÎÊ¿°æÏÂÀµ¤ÈÈ¾Â¼ÎÉ¡¢ËÅÄÍ¹±¤éÍÌ¾ºî²È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤ÊSFÅª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ò¼¹É®¡£·¬ÅÄÆóÏº¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÉÁÀþ¤òºÆ¸½¤·¤¿²èÌÌºî¤ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥Èºî¤ê¤Ø¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¨¥¤¥È¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î18»þ¤è¤ê¡¢Á´56ÏÃ¤Î°ìµóÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î17»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
2023Ç¯¤Ë60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¨¥¤¥È¥Þ¥ó¡Ù¡£È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤ÎºîÉÊ¤ò°ìµ¤¤Ë´ÑÄ¾¤¹µ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¥¨¥¤¥È¥Þ¥ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÊ¿°æÏÂÀµ¡¦·¬ÅÄÆóÏº¡¿ TBS
