¡È20Âå½÷ÀÈë½ñ¡É¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡Ä¡¡ÉÔÎÑÊóÆ»¤Î»²À¯ÅÞ´´Éô¤Ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¡¡¡ÖÈà¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¡×
¡¡2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¸½ºß¤âÃÏÊýÁªµó¤ÇÃå¼Â¤ËµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀªÎÏ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯7·î¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Æ±ÅÞ¤Î½°µÄ±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡¢ÎëÌÚÆØ»á¡Ê37¡Ë¤¬¡ÈÈë½ñ¡É¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤µ¤é¤ËÆó¿Í¤ÏÎëÌÚ»á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¾Úµò¼Ì¿¿16Ëç¡Û¿ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë»Ñ¤â¡Ä¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö»²À¯ÅÞµÄ°÷¡×¤È¡È20Âå½÷ÀÈë½ñ¡É
¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡×
¡¡ÀéÍÕ¸©°°»Ô¤Ë¤¢¤ëµï¼ò²°¤ò¡¢º£¤Ë¤â¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃË½÷Æó¿Í¡£12·î13Æü¡¢ÌëÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¿©¸å¤Î°ìÉþ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤ÎÃË¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¯¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÃË¤ÎÌ¾¤ÏÎëÌÚÆØ¡£»²À¯ÅÞ¤Î½°µÄ±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤Î°¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤ÇÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¡¢ÍÜ°éÈñ¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ»á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê½÷À¤Î±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤Ï¤º¤Ã¤ÈA¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¤¤¤¦20ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡£ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¡È¹Êó¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë»²À¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡£
¡Ö¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤Î±¿ÍÑ¤ä¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤ÎÊ¸¾Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢±¿Å¾¼ê¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡È¶ÈÌ³¡É¤ò¤³¤Ê¤¹A»á¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼þ°Ï¤Ï¡È»äÀßÈë½ñ¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤Îµï¼ò²°¤ÇÎëÌÚ»á¤Î°ìÉþ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎA»á¤À¡£
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬Çä¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë
¡ÖÎëÌÚµÄ°÷¤ÏA¤µ¤ó¤òÊý¡¹¤ØÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÈà½÷¤È¤ÏÉô²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Û¥Æ¥ë¤âÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÎÑ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¡Ë¶ÌÌÚ¡ÊÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤È¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤¦¤½È¬É´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µï¼ò²°¤Î¾ìÌÌ¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢Æó¿Í¤Ï¡Ö³¤¤Û¤¿¤ë¡×¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬Çä¤ê¤Î´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡£¤à¤í¤ó¡¢ÎëÌÚ»á¤ÈA»á¤ÏÆó¿Í¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Æµï¼ò²°¤Ç¤Î¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿Æó¿Í¤¬¡¢±¿Å¾Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çµ¢¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤¬ÄÌ¾ï¤ÎµÄ°÷¤ÈÈë½ñ¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤Ò¤È·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢ÎëÌÚ»á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÌÜÎÆÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅÞ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¥³¥È¤Î¼¡Âè¤ò¤É¤¦¸ì¤ë¤Î¤«¡£Èë½ñ¤Î¤³¤È¡¢º§°ù¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤Ù¤¯¡¢µ¢Âð¤·¤¿ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤â¡¢
¡¡¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡Ö²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½÷À¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¡¢Ê¸½ÕÊóÆ»¸å¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î¤¦¤½¤Ç¼þ°Ï¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿ÍÌÜ¤Î±ü¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸½ºß¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èë½ñ¤È¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´ÖÊÁ¤Ï¡¢¹ñÀ¯¤Ë·È¤ï¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡12·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÈë½ñ¡É¤È¤Î½ã°¦¤È¤ÏÄø±ó¤¤´Ø·¸À¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÊªÂ»»ö¸Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊü¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ»á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î1¡¦8Æü¹æ ·ÇºÜ
