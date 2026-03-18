17日の参議院予算委員会で、参政党の神谷宗幣代表が、デジタル教科書の問題を取り上げた。【映像】松本文部科学大臣「現場の意見等も踏まえつつ検討を進めたい」神谷代表は「デジタル教科書については便利さや新進性ばかりが強調されていますが、本当に子どもたちの学力向上につながっているのか、そういった懸念の声も上がっています。まだデジタルよりも紙の方が学習効果が高いという研究もありまして、デジタル化すれば学力