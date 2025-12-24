ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡¢»²±¡Áª¸å¤ËÅÞÆâ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ËËÜ²»¡¡¿ÀÅÄ°¦²Ö¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤Ë¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç²óÅú¡Ö¤½¤ê¤ã¡Ä¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÞÆâ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Î»þ¤è¤ê¤¤¤¤¾Ð´é¡×ÀÖ±©¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÀÐÇËÌÐ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Îµï¼ò²°¤Ç¡È¥Û¥ó¥Í¡É¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÁíÍýºßÇ¤´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂàÇ¤»þ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï»´ÇÔ¡£ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÁíÍý´±Å¡¼þÊÕ¤Ç¤ÏÀÐÇË»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ç¥â¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¿ÀÅÄ¤Ï¡ÖÀ¤ÏÀ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤Þ¤À¤ä¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÂàÇ¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¿ÀÅÄ¤«¤é¡Ö¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¡Ä¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç²óÅú¡£¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¤³¤¤¤Ä¤òÁá¤¯¼¤á¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
