今年３月１日に８０歳で死去したタレント・みのもんたさんが、来年１月１日放送のフジテレビ系クイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（午後５時）にＡＩの姿で登場する。２４日に同局が発表した。「ファイナルアンサー？」という決めセリフで一世を風靡した初代司会者・みのさん。２代目司会者・二宮和也との２ショットが実現する。

「クイズ＄ミリオネア」は２０００年から２００７年までレギュラー放送され、その後１３年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。司会者・みのもんたさんの決めゼリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡（ふうび）した。賞金１０００万円を懸けた挑戦者がみのさんと対峙し、張り詰めた空気の中で１問ずつクリアしていくというもの。挑戦者がやっとの思いで答えを決めた時、絶妙な“間”と“沈黙”で投げかけられる「ファイナルアンサー？」の一言で、ドラマチックな名シーンを生んできた。

１３年ぶりの復活となる「クイズ＄ミリオネア」ではＣＧ・ＡＩチームの英知を集結させ、みのさんをＡＩの姿で登場させる。数々のスリルと興奮と感動を生んできたみのさんに対する敬意を表し、今なお絶賛制作中だという。

総合演出の錫木亮氏は「みのもんたさんという偉大すぎるＭＣの後を国民的スターの二宮さんが引き継ぐ。そんなテレビの歴史的な転機を、ミリオネアらしく視聴者の方に伝えたいと思考していた時、番組の象徴ともいえるセンターのテーブルで“引き継ぎの儀”を行うのはどうだろうと考え、“ＡＩみのもんたさん”の企画は始まりました」と経緯を説明。「正直、みのさんにＡＩの姿でご出演いただくことはかなり悩みました。さまざまなご意見もあると思います。でも、みのさんが作り上げてきた伝説の番組を我々は越えなければならない。それをみのさんにも見届けてほしい。決断に踏み切ったのは、そんな思いからでした」と語った。

みのさんから司会のバトンを受け継ぐのは「嵐」の二宮和也。“みの”から“にの”へ―。錫木氏は「このたび、夢の２ショットが実現します。放送ギリギリまでＣＧ・ＡＩチームが最高の映像を作り上げてくれています。間違いなく楽しんでいただけると思いますし、“みのＶＳにの”の瞬間にも注目いただけるとうれしいです」と呼びかけた。

ゲストも豪華で、実業家・堀江貴文氏が２１年ぶりに出演することも決定した。２００４年の放送では見事１０００万円を獲得。時代の風雲児として世の中に多大なる影響を与えてきた男が再び全問クリアを目指す。