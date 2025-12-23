昨季までドイツの“6部”にいた大型FWがマインツで掴んだチャンス 6部では30戦50ゴールと大爆発した点取り屋
昨季はブンデスリーガで6位と躍進したものの、今季は開幕から絶不調で最下位に沈むマインツ。今夏にエースだったFWヨナタン・ブルカルトをフランクフルトへ売却するなど苦しいチーム事情の中、前線で思わぬプレイヤーがチャンスを掴んだ。
今夏にガウ・オーダーンハイムからマインツのセカンドチームに加入した25歳の大型FWファビオ・モレノだ。
ガウ・オーダーンハイムはドイツ6部となる地域リーグの『フェアバンデスリーガ』に所属しているチームで、モレノは昨季までそこでプレイしていた。
6部での通算成績は88試合104ゴール17アシストとなっていて、昨季は6部の得点王にも輝いた。その実績から、マインツは今夏にモレノと契約を結ぶことになった。
基本はセカンドチームでのプレイとなっていて、マインツのセカンドチームは4部となるレギオナルリーガ・ズュートウェストに所属している。そこでもモレノは結果を出していて、ここまで16試合で9ゴールを記録。チームも3位と上位争いに絡んでいる。
そこでの活躍もあり、11月よりトップチームに入る機会が増えた。UEFAカンファレンスリーグのレフ・ポズナン戦、サムスンスポル戦では途中出場、さらに今月5日に行われたブンデスリーガ第13節のボルシアMG戦では77分間もプレイタイムが与えられた。
ブンデスリーガ公式も驚きのキャリアと取り上げていて、本人も「夢のようだ。なかなか状況を完璧に理解することは出来なさそうだよ」とトップチームデビューを喜んでいる。
チーム事情が苦しいから出番が巡ってきたとも言えるが、モレノはチャンスを掴めるだろうか。後半戦もどこかで出番がやってくるかもしれない。