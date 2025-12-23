昨季はブンデスリーガで6位と躍進したものの、今季は開幕から絶不調で最下位に沈むマインツ。今夏にエースだったFWヨナタン・ブルカルトをフランクフルトへ売却するなど苦しいチーム事情の中、前線で思わぬプレイヤーがチャンスを掴んだ。



今夏にガウ・オーダーンハイムからマインツのセカンドチームに加入した25歳の大型FWファビオ・モレノだ。



ガウ・オーダーンハイムはドイツ6部となる地域リーグの『フェアバンデスリーガ』に所属しているチームで、モレノは昨季までそこでプレイしていた。



