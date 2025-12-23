多様な毎日に寄り添う、新しいクルマのかたち

休日の過ごし方が多様化するいま、クルマに求められる役割も大きく変わりつつあります。

平日は家族の送り迎えや通勤に使い、週末には趣味やレジャーの拠点になる。そんな一台二役、三役を自然にこなせる存在が理想だと感じている人も多いのではないでしょうか。その答えのひとつとして、注目を集めたモデルがあります。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新 「“観音開き”スライドドア」SUVワゴンです！（26枚）

それが、トヨタ車体が発表した「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバンギア）」です。このモデルは、2023年に開催されたジャパンモビリティショーで初披露され、「次世代のキャブワゴン」という新しい方向性を示しました。

従来の枠に収まらない発想で、ミニバンとSUV、それぞれの魅力を融合させた意欲作です。

クロスバンギアの特徴は、単に両ジャンルの要素を足し合わせた存在ではない点にあります。

ミニバンで培われた広い室内空間や使い勝手の良さを土台にしながら、SUVらしい力強さや外遊びに映えるデザインを巧みに取り入れています。

全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mmというサイズは、日本の道路事情でも扱いやすく、それでいて3列シート・6人乗りという余裕あるキャパシティを確保しています。

外観は直線を多用したスクエアなシルエットが印象的で、マットブラック仕上げのバンパーやフェンダーがタフな雰囲気を演出しています。

一方で、両側スライドドアのレールをボディ内部に収めるなど、細部には洗練された工夫も見られ、無骨さと上質感が共存したデザインに仕上がっています。

室内に目を向けると、その印象はさらに変わります。コンセプトは「リビングの延長」で、明るい色調のシートや高めの天井によって、車内とは思えないほどの開放感が広がります。

長時間の移動でもくつろげる空間づくりが意識されており、家族や仲間と過ごす時間を大切にした設計であることが伝わってきます。

特筆すべきなのは、Bピラーレス構造を採用した大開口のスライドドアです。観音開きのような前後のドアを開けると、横から一気に室内へアクセスでき、自転車やアウトドア用品など大きな荷物の積み下ろしも容易になります。

さらにシートアレンジの自由度も高く、最大6通りのレイアウトが可能です。会話を楽しむ配置、荷室を広く取る配置、車中泊を想定した使い方など、シーンに応じて空間を変えられる柔軟性があります。

このような設計思想は、単なる展示用のアイデアにとどまりません。テレワークの普及やアウトドア人気の高まり、ペットとの移動など、現代の生活スタイルを具体的に見据えた結果だといえるでしょう。

クルマが「移動手段」から「時間を過ごす場所」へと進化していることを、クロスバンギアは分かりやすく示しています。

もしこのモデルが市販化されれば、ミニバンかSUVかという二択に悩んできたユーザーに、新しい選択肢を提示する存在になるはずです。

日常と非日常を自然につなぎ、使う人の発想次第で可能性が広がる。クロスバンギアは、そんな自由なカーライフの未来を感じさせてくれる一台だといえるでしょう。