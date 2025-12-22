台湾の中心部で通行人が無差別に切りつけられ、3人が死亡、11人がケガをしました。容疑者は1年半以上、入念に準備をしていたとみられています。男のタブレットからは「犯行計画書」も見つかりました。

■容疑者のタブレットから“犯行計画書”

無差別事件を起こしたとみられるのは、張文容疑者（27）。地元当局によると、襲撃の準備期間は1年半以上にも及び、張容疑者のものとみられるタブレットからは、いわゆる「犯行計画書」が見つかったといいます。

わずか“3時間”の間に少なくとも6つの場所で事件を起こしたとみられる張容疑者。地元当局などによると、事件は全て、半径700メートルほどの範囲で起きています。

■半径700mほどの範囲で“6つ”の事件

まず午後3時40分、民家で火事が発生。

その8分後と11分後、2つの駐車場で立て続けに火事が発生。全て張容疑者による放火とみられています。

駐車場の放火の瞬間とみられる映像。張容疑者が箱のような物を置き、駐車場からバイクで離れた直後に爆発が発生。車庫から火が噴き出ています。

およそ1時間後の午後4時53分。今度は、自身が借りていた部屋にも火をつけたとみられます。映像では、一瞬、炎のようなものが見えた直後、煙が充満、火が広がりました。

地元メディアによると、放火は警察の注意を引きつけるためだったとみられ、6分後の午後4時59分、張容疑者は、台北駅へ向かいます。

スーツケースのような物を持って駅に到着。長いコートを着ていますが、その後、コートを脱ぎ、半袖半ズボン姿に。ガスマスクのような物をつけ、発煙弾を次々と投げる様子が映っています。

台北駅では、張容疑者を止めようとした男性が刃物で刺され、亡くなりました。

午後5時55分、張容疑者は数日前から宿泊していたホテルへ移動。ここで、刃物や発煙弾など装備を整えたとみられ、午後6時37分、百貨店の周辺へ──。

バイクを運転していた男性と、百貨店の4階にいた男性2人が亡くなりました。

張容疑者は警察に包囲され、百貨店の屋上から飛び降り、死亡しています。

■入念に準備を進めていたか…動機は不明

無差別事件は、なぜ起きたのか──。

かつて、台湾の空軍に所属していた張容疑者。3年前、飲酒運転を理由に除隊処分となり、その後、警備の仕事をしていたといいます。

「犯行計画書」など、入念な準備を進め事件を起こしたとみられますが、動機についてはまだわかっていません。

頼清徳総統は警察に対し、事件の徹底解明を指示。「社会の安全を確保する」と強調しています。