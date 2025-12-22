【INI・木村柾哉】アーティストとしての一面を深堀り♡ 30才までに叶えたい夢とは…？
大人気ボーイズグループINIのリーダー・木村柾哉がRayに登場！今回は、木村さんのアーティストな一面がわかる「グループ活動」について教えてもらいました。密かに続けていた努力やストレス発散方法、30才までに叶えたい夢まで深堀りします。リアルな姿をのぞき見しちゃおう♡
リアル柾哉をのぞき見〜
妄想LOVEにむけて♡
リアルな木村柾哉を知ってこそ、妄想LOVEの解像度もUP。近況がわかるプライベート、第一線で活躍するプロの姿。推しのことなら、どっちも知りたい！
30才までにアーティストとして叶えたい夢はやっぱりINIのドームツアー
「9月の公演で披露させていただいたんですけど、実はキーボードを密かに頑張っていました。ピアノを始めたのはINIになってから。
これまで趣味程度にしかやってこなかったので、ドームで披露することが決まってから本格的に。レッスンも受けに行って、毎日1〜2時間、家で練習していました。
弾き語りで歌もあって結構苦戦はしたけど、めっちゃ楽しかったから、また4人（郄塚大夢、後藤威尊、田島将吾）でバンドをやりたいなぁって思ってます。
スタジオにこもって練習するかー！みたいなことしたい。落ち着いたら動き始めたいですね。練習ではカバー曲をやって、コンテンツで出すときはオリジナルとか？実現させたいです。
デビューから4年半がたとうとしていて、メンバーの団結力は年々強まってる気がします。大きく意見が食い違うことはないですね。
僕らはちゃんと発言する人が多いんですけど、引くときは引くんです。僕の場合は、この前意見を通してもらったから今回は……みたいな感じで引いたり。
もちろん確固たる意思があって、相談するときもありますが。そういうところでうまく調和できてるんじゃないかな。
ときにはストレスを受けることもあるけど、そういうときはまず相手の立場になって考えてみます。
自分のルールや価値観をもとに判断するからストレスを受けると思うので、相手の立場に立って、柔軟にあわせてみるのもひとつの手。
発散という観点だと筋トレですかね。本当に嫌いですけど（笑）。限界に挑戦してると、もはやストレスどころではなくなります。
30才までにアーティストとして叶えたい夢はやっぱりINIのドームツアー！それを目標にこれからも走り続けたいです」
映画『ロマンティック・キラー』
公開中！
恋愛キャンセル界隈の女子高生（上白石萌歌）が、魔法使いのあの手この手で数々のロマンティック・トラップを仕掛けられ……。
クールな転校生（高橋恭平）、天然な幼なじみ（木村柾哉）、世間知らずの御曹司（中島颯太）の3人ともキュンなシチュエーションでグッと距離が縮まって――。
木村柾哉
きむら・まさや●1997年10月10日生まれ、愛知県出身。B型。11人組グローバルボーイズグループINIのリーダー。出演作にドラマ『君の花になる』（2022）、W主演を務めた映画『あたしの！』（2024）など。
