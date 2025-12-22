【INI・木村柾哉】アーティストとしての一面を深堀り♡ 30才までに叶えたい夢とは…？

大人気ボーイズグループINIのリーダー・木村柾哉がRayに登場！今回は、木村さんのアーティストな一面がわかる「グループ活動」について教えてもらいました。密かに続けていた努力やストレス発散方法、30才までに叶えたい夢まで深堀りします。リアルな姿をのぞき見しちゃおう♡

リアル柾哉をのぞき見〜

妄想LOVEにむけて♡

リアルな木村柾哉を知ってこそ、妄想LOVEの解像度もUP。近況がわかるプライベート、第一線で活躍するプロの姿。推しのことなら、どっちも知りたい！

30才までにアーティストとして叶えたい夢はやっぱりINIのドームツアー

「9月の公演で披露させていただいたんですけど、実はキーボードを密かに頑張っていました。ピアノを始めたのはINIになってから。

これまで趣味程度にしかやってこなかったので、ドームで披露することが決まってから本格的に。レッスンも受けに行って、毎日1〜2時間、家で練習していました。

弾き語りで歌もあって結構苦戦はしたけど、めっちゃ楽しかったから、また4人（郄塚大夢、後藤威尊、田島将吾）でバンドをやりたいなぁって思ってます。

スタジオにこもって練習するかー！みたいなことしたい。落ち着いたら動き始めたいですね。練習ではカバー曲をやって、コンテンツで出すときはオリジナルとか？実現させたいです。

デビューから4年半がたとうとしていて、メンバーの団結力は年々強まってる気がします。大きく意見が食い違うことはないですね。

僕らはちゃんと発言する人が多いんですけど、引くときは引くんです。僕の場合は、この前意見を通してもらったから今回は……みたいな感じで引いたり。

もちろん確固たる意思があって、相談するときもありますが。そういうところでうまく調和できてるんじゃないかな。

ときにはストレスを受けることもあるけど、そういうときはまず相手の立場になって考えてみます。

自分のルールや価値観をもとに判断するからストレスを受けると思うので、相手の立場に立って、柔軟にあわせてみるのもひとつの手。

発散という観点だと筋トレですかね。本当に嫌いですけど（笑）。限界に挑戦してると、もはやストレスどころではなくなります。

30才までにアーティストとして叶えたい夢はやっぱりINIのドームツアー！それを目標にこれからも走り続けたいです」

ベルベットボンバージャケット 390,500円、タートルネックニット 187,000円、レザーパンツ 407,000円、ベルト 94,600円／以上AMIRI（アミリ／スタッフ インターナショナル ジャパン）

映画『ロマンティック・キラー』

公開中！

恋愛キャンセル界隈の女子高生（上白石萌歌）が、魔法使いのあの手この手で数々のロマンティック・トラップを仕掛けられ……。

クールな転校生（高橋恭平）、天然な幼なじみ（木村柾哉）、世間知らずの御曹司（中島颯太）の3人ともキュンなシチュエーションでグッと距離が縮まって――。

©2025「ロマンティック・キラー」製作委員会 ©百世渡／集英社
PROFILE

木村柾哉

きむら・まさや●1997年10月10日生まれ、愛知県出身。B型。11人組グローバルボーイズグループINIのリーダー。出演作にドラマ『君の花になる』（2022）、W主演を務めた映画『あたしの！』（2024）など。

撮影／柴田フミコ スタイリング／岡本健太郎 ヘア＆メイク／武井さやか（MASTER LIGHT）取材・文／鈴木惠

Ray編集部 編集長 山本八重