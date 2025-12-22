【INI・木村柾哉】アーティストとしての一面を深堀り♡ 30才までに叶えたい夢とは…？

大人気ボーイズグループINIのリーダー・木村柾哉がRayに登場！今回は、木村さんのアーティストな一面がわかる「グループ活動」について教えてもらいました。密かに続けていた努力やストレス発散方法、30才までに叶えたい夢まで深堀りします。リアルな姿をのぞき見しちゃおう♡

リアルな木村柾哉を知ってこそ、妄想LOVEの解像度もUP。近況がわかるプライベート、第一線で活躍するプロの姿。推しのことなら、どっちも知りたい！

30才までにアーティストとして叶えたい夢はやっぱりINIのドームツアー

「9月の公演で披露させていただいたんですけど、実はキーボードを密かに頑張っていました。ピアノを始めたのはINIになってから。

これまで趣味程度にしかやってこなかったので、ドームで披露することが決まってから本格的に。レッスンも受けに行って、毎日1〜2時間、家で練習していました。

弾き語りで歌もあって結構苦戦はしたけど、めっちゃ楽しかったから、また4人（郄塚大夢、後藤威尊、田島将吾）でバンドをやりたいなぁって思ってます。

スタジオにこもって練習するかー！みたいなことしたい。落ち着いたら動き始めたいですね。練習ではカバー曲をやって、コンテンツで出すときはオリジナルとか？実現させたいです。

デビューから4年半がたとうとしていて、メンバーの団結力は年々強まってる気がします。大きく意見が食い違うことはないですね。

僕らはちゃんと発言する人が多いんですけど、引くときは引くんです。僕の場合は、この前意見を通してもらったから今回は……みたいな感じで引いたり。

もちろん確固たる意思があって、相談するときもありますが。そういうところでうまく調和できてるんじゃないかな。

ときにはストレスを受けることもあるけど、そういうときはまず相手の立場になって考えてみます。

自分のルールや価値観をもとに判断するからストレスを受けると思うので、相手の立場に立って、柔軟にあわせてみるのもひとつの手。

発散という観点だと筋トレですかね。本当に嫌いですけど（笑）。限界に挑戦してると、もはやストレスどころではなくなります。

30才までにアーティストとして叶えたい夢はやっぱりINIのドームツアー！それを目標にこれからも走り続けたいです」