12月21日に放送された漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）。過去最多1万1521組がエントリーした今大会は、初ファイナリスト「たくろう」の優勝で幕を閉じたが、大会終了後、SNSでは各コンビの評価をめぐって様々な意見が出ている。

なかでも議論を呼んでいるのが、同じく初ファイナリストのコンビ「めぞん」だ。吉本興業所属のめぞんは’16年に吉野おいなり君（31）と原一刻（31）が結成。M-1には同年からエントリーしているが、これまでの最高成績は’23年の予選3回戦進出で、10回目の挑戦となる今大会で大きな飛躍を遂げた。

今大会で、’23年の準優勝コンビでトップバッターの「ヤーレンズ」の次にネタを披露しためぞん。ネタは、「好きでもない女性から人前で“彼氏役”を演じてほしいと頼まれて面倒」とぼやく原に対し、女性経験がない吉野が羨ましがりつつ説教するという構成。ところが、後半で原の意外な思いが明らかになり、ネタは吉野が歌うサンボマスターの曲「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」をバックに急展開をみせていく。

結果、めぞんは820点を獲得。9名の審査員のうち最高得点の94点を付けたのは、’19年大会の王者「ミルクボーイ」の駒場孝（39）で、最低得点の89点を、’19年大会準優勝「かまいたち」の山内健司（44）、’04年大会の王者「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が付けていた。

駒場はネタ終わりの講評で、「めちゃめちゃエエっすね」と絶賛。山内はネタ前半の吉野と原の掛け合いを評価しつつ、「ここからというところで“歌”だったのが僕は残念。歌の勢いで盛り上げた感があった。ツッコミやボケで笑わしてほしかった。ウケてはいたが、点数は低くした」とコメント。柴田も、前半の“フリ”を生かしきれていないと指摘した。

全10組のコンビのネタが全て終わった時点で、めぞんの順位は最下位。ファーストランドを1位通過した「エバ―ス」とは50点差、9位の「ママタルト」とは3点差だった。

次世代を担う若手コンビとして、大きなインパクトを残しつつも、苦い結果に終わってしまっためぞん。ただ、最下位という評価に違和感を覚えた視聴者は多かったようで、Xではこんな声が上がっている。

《めぞんのネタの審査見て思うのは、審査員もちょっと世代交代したらって…劇場沢山立ってる駒場さんの審査は信頼できる》

《めぞんの点数低すぎ！早口なのに聞き取りやすく、どんな世代にもわかりやすいめちゃくちゃ面白いネタ、漫才だった。これに高得点つけれない審査員でやってるようじゃM1ももうダメだね》

《めぞんめっっちゃ爆笑したんだけど、審査員受けは良くなかったみたい 駒場さんは好きぽかったし世代間の差なのかな？》

《ごめんやけどカナメストーンよりめぞんの方が点数が低いのは流石に納得できんわ》

いっぽうで、

《めぞんは「それを世界は愛と呼ぶんだぜー！」までは良かったけどその後ダラダラ歌い出したのが弱いって妥当な評価だと思う》

《めぞんのネタは盛り上がりの最大瞬間風速は他の組に負けてなかったけど、冷静に考えると盛り上がったから面白かったと錯覚するだけで、実際は笑いの量や質はそこまで高くなかったから妥当な点数だと思う》

と、“妥当”という声もあがるなど評価がわれている。

このような声の背景には、審査員の年齢に対する指摘が多かった。今回の審査員は、先の駒場、山内、柴田の3名のほか、「ナイツ」の塙宣之（47）、「笑い飯」の哲夫（50）、「フットボールアワー」の後藤輝基（51）、「中川家」の礼二（53）、「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（53）、「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が務めた。

「審査員の“高齢化”がネタの正当な評価に繋がっていないという意見は以前からあり、それこそ、“ネットミーム”のようなボケを連発する『真空ジェシカ』が多くのファンの同情を買ってきました。『めぞん』に関しても、聞いていて恥ずかしくなるような恋愛話がサンボマスターの曲に繋がっていく展開は、どちらかというと若い人の感性に刺さる部分が多いのかもしれません。とはいえ、結局は幅広い年代や層にリーチするネタが評価されますから、次の大会はさらにパワーアップした二人に期待したいところです」（お笑いライター）