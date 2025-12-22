ナイツ・塙、生放送で『M-1』に言及 審査員として参加も“家に帰って後悔したこと”明かす
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』について言及した。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
塙は冒頭「ポケットパンパン、ポケットパンパンやでー」と、昨夜『M-1』最終決戦に出場した豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラのボケからスタート。「これ以外なにか残りました？」といいながら、冷静に「すごかったね。昨日は本当に」と振り返った。
塙は冒頭の審査員あいさつで、司会の上戸彩が吹き替え声優を務めた『ズートピア2』について話したが、実はもう一つ話したい話題があったといい、それが今年2月の顔面骨折ことだったと告白。だが、同じく審査員を務めた博多華丸・大吉も顔面骨折していたため、「後に出てくる大吉さんを変に（意識した）」と裏話を明かした。
また1つ後悔していることがあるといい、それは「豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラが出たときに『ひとり『ズートピア』ですか？』ってなんで言えなかったのかなって。あいつゴリラって言ってるし、あいつだけズートピアって言えばよかったなって、家帰って後悔した」と話すと、土屋伸之は「ギャンブルゴリラの後に大鶴肥満だったじゃん？体積がすごかった」と話すと、塙は「あそこだけズートピアだった」と同意していた。
昨日は打ち上げもなく、家にすぐ帰ったと言い、その理由を「群馬で2回漫才やって、疲れてたから」と明かした塙。普段お笑いを見ない、塙の子どももオープニングから午後8時くらいまで見ていたといい、オープニングの『ズートピア2』の話をしたときに「子どもたちが『マジであり得ない』」と酷評だったそう。その理由を、塙が「昨日見てきた」と話したのに対し、「一昨日だし」と全国放送で「パパ嘘ついた。ありえない」と怒っていたと明かした。
■塙宣之の採点
ヤーレンズ 95点
ドンデコルテ 91点
真空ジェシカ 93点
たくろう 96点
豪快キャプテン 93点
カナメストーン 92点
ヨネダ2000 94点
ママタルト 94点
めぞん 92点
エバース 99点
最終決戦→たくろう
