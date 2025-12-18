“M-1王者”たくろう、決勝ネタ2本は「1回ずつしか」ネタ合わせしなかった
漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月21日に放送された情報番組「有働Times」（テレビ朝日系）に出演。「M-1」決勝では2本のネタを披露したが、ネタ合わせは「きょうはもう1回ずつしか」しなかったと語った。
エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場、博多大吉）中8人の票を集めて、史上最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。優勝の興奮に包まれる中、すぐに「M-1グランプリ2025」の後番組である「有働Times」にたくろうが生出演した。
トレンディエンジェル・斎藤司から「2本目、エバースがやってるときは、後ろではネタ合わせはしたの？」と聞かれたツッコミのきむらバンド（35歳）は「僕ら、あんまネタ合わせをしないので。きょうはもう1回ずつしか。（ボケの赤木裕が）緊張したほうが絶対面白い。だからあんまりしないでおこう、というので行きましたね」と回答。
そして赤木は「いいほうに転びました」と話し、きむらバンドも「いいほうに転びました」と頷いた。
