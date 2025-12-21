MLBÄ©Àï¡¦Â¼¾å½¡Î´¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¸ò¾Ä¡Ö¸½ºß¡Ä¡×¡¡ÊÆµ¼ÔÊóÆ»¡¢´ü¸Â¤Ï23Æü¸áÁ°7»þ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ÊÆµ¼Ô¤¬¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬22ÆüÅìÉô»þ´Ö¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤³¤¦µ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥à¥Í¥¿¥«¡¦¥à¥é¥«¥ß¤È¸½ºß¸ò¾ÄÃæ¤ÎµåÃÄ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¾ðÊó¶Ú¤¬»ä¤È¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥¥ó¡ÊMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÈÖµ¼Ô¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×
¡¡Â¼¾å¤Ï2017Ç¯¤Ë¶å½£³Ø±¡¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É»°´§²¦¤ò³ÍÆÀ¡£8¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¡¢2²ó¤ÎMVP¡¢3²ó¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ê¤É¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï1²¯¥É¥ë¡ÊÌó157²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐµÈÅÄÀµ¾°¤¬23Ç¯¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë5Ç¯Áí³Û9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó141²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢NPB¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÌî¼êºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë