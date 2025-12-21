「be subject to」の意味は？高校で勉強した表現かも...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「be subject to」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、受け身的な表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「左右される、対象になる」でした！
「be subject to」は、主語が「to」の後ろに続くものごとから影響を受けることを表したイディオム。
ニュースや仕事など、フォーマルな場面で使われることの多い表現です。
「Employees are subject to strict safety rules.」
（従業員は厳しい安全規則に従わなければならない。）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部