「be subject to」の意味は？高校で勉強した表現かも...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、受け身的な表現です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「左右される、対象になる」でした！

「be subject to」は、主語が「to」の後ろに続くものごとから影響を受けることを表したイディオム。

ニュースや仕事など、フォーマルな場面で使われることの多い表現です。

「Employees are subject to strict safety rules.」

（従業員は厳しい安全規則に従わなければならない。）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。