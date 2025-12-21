M−1王者の「マヂカルラブリー」野田クリスタル（39）が20日に放送されたTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演。お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）の食生活に警告も、驚きの返しをされてスタジオが爆笑に包まれた。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。その中で「今年飛躍した芸人に密着」のVTRがあり、レインボーが1日密着された。

その中で、ジャンボは午前6時30分に「ラヴィット」出演のために同局入りし、放送中にカレーを300グラム食した後、劇場の楽屋でおにぎりを頬張り、「カレーハウスCoCo壱番屋」で再びカレーを800グラムを食べてスタジオは衝撃に包まれた。

さらに直後の劇場で披露したコント中でもポテトLにハンバーガー2つを食べていた。そして出番後のリモート打ち合わせでは、がっつり血糖値が上がってウトウトしていた。この様子を見た野田は「お前死ぬぞ。マジで。この上がり具合」と警告した。

VTR後、MCの千鳥・大悟が「あんだけ食ったら危ないって言ってたよな?野田」と振ると、野田は「もう死にますね。あれは」と即答。この言葉にジャンボは「野田さん、俺もバカじゃないんですよ」とし「別に長生きしようなんて思ってない」と承知の上だとした。まさかの返しにスタジオは爆笑に包まれ、「そりゃそうっすよ。みなさん。俺だってバカじゃないっすもん」と告げた。