この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない「育ちの良さ」の正体。お金持ちかどうかは関係なかった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー兼作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【大人の品性】育ちの良さはここに出る！感謝や礼が当たり前にできる人の特徴7選」と題した動画を公開。多くの人が抱く「育ちの良さ」のイメージを覆し、その本質が経済的な豊かさではなく、人間関係における他者への配慮や感謝の姿勢にあると解説した。



動画の冒頭でRyota氏は、「育ちが良いというのは、家が豊かだとかそういうお話ではなく、人間関係における正しいしつけができているということ」と定義。育ちの良さとは、金銭的な問題ではなく、人との関わりの中で育まれる品性の問題であると指摘した。



その具体的な特徴として、まず「誘われた後の感謝ができる」ことを挙げる。飲み会などの後、誘ってくれた人や幹事に対し、「楽しい時間をありがとう」「自分のために労力を割いてくれてありがとう」といった感謝を伝えられるかどうかは、育ちの良さが現れる重要なポイントだという。Ryota氏は、こうした行動は「教えられないとできない」とし、親や身近な大人が手本を見せている環境が大きく影響すると説明した。



次に、「相手の嫌なことを避ける」姿勢も重要であると語る。これは、相手への共感力や協調性、そして自分の言動をコントロールする自制心の問題である。相手が大切にしている趣味をけなさないなど、他者の気持ちを想像し、不快にさせる行動を避けられるかどうかに品性が表れるのだ。



さらに、Ryota氏は「身近な人にも礼がある」ことの重要性を強調する。多くの人は、家族や親友といった親しい間柄になると「分かってほしい」という甘えから、つい礼儀を欠いた態度をとりがちである。しかし、本当に育ちの良い人は、どんなに親しい相手に対しても感謝や敬意を忘れないという。こうした態度は、親子関係が良好であったり、店員などに対しても丁寧な態度がとれる家庭環境で自然と身につくものであると分析した。



本動画は、「育ちの良さ」とは特別な作法や経済力ではなく、日常の些細な言動に現れる他者への感謝と配慮の積み重ねであることを示唆している。自身の普段の振る舞いを見つめ直す、良いきっかけとなるだろう。