¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤è¤ê¡ØÌë¹Ô¥Ð¥¹¡Ù¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢À¼Í¥¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10Âå¡¦20Âå¤òÃæ¿´¤Ë4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò¡Ö¿ä¤·¡×¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ê2024Ç¯¡¦¿ä¤·³èÁí¸¦¡Ö¿ä¤·³è¼ÂÂÖ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤è¤ê¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¡×¼ÖÎ¾¤â¡Ä³Æ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø²÷Å¬¤¹¤®¤ëÌë¹Ô¥Ð¥¹¡Ù¤¿¤Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡ÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ëè½µ¤´¤È¤Ë¥Û¥Æ¥ëÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ñ¶â¤Ë¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¡¢¿ä¤·³è¤Î¤¿¤á¤ËÌë¹Ô¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò»È¤ª¤¦¡½¡½¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¡¦¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬È¯Ãå¤¹¤ë¥Ð¥¹¥¿¿·½É¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÂ¿¾¯¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ò¤ÈÈÕÃæ¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍâÄ«¤ÎÅþÃå»þ¤Ë¤ÏÇØÃæ¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¡¢Â¤Ï¤à¤¯¤ß¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤ËÅþÃå¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¡¢¿ä¤·³è¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö1Çñ2Ëü±ß¡×»þÂå¤Ç¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡¿ä¤·³è¤Î¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¤Ç¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤¬ÁªÂò»è¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¤¿Âè°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÂå¹âÆ¤Ë¤è¤ë¡¢Á°Çñ¤òÈ¼¤¦°ÜÆ°¤Î¥³¥¹¥È¾å¾º¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÎADR¡Ê1Çñ¤ÎÊ¿¶ÑµÒ¼¼Ã±²Á¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥ë²ñÄ´¤Ù¡Ë¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ëÎÁ¶â¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡2019Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤ÏADR¤¬1Çñ1Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¤â¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤»¤ÐÅÔÆâ¤Ç¤â5000¡Á8000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤ÎµÞ¸º¤ò¶´¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤ÎµÞ·ã¤ÊµÒÂ²óÉü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2022Ç¯12·î¤Ï¡Ö1Ëü2518±ß¡×¡¢2023Ç¯¤Ï¡Ö1Ëü6809±ß¡×¡¢2024Ç¯¤Ï¡Ö1Ëü9028±ß¡×¤È¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÔÆ¯Î¨90¡óÄøÅÙ¤È¼ûµë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂ®¥Ð¥¹Âç¼ê¡ÖWILLER EXPRESS¡×¤¬2025Ç¯6·î¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÄ¾¶á2Ç¯¤Ç½ÉÇñÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬70.2¡ó¡¢¡Ö½ÉÇñÎÁ¶â¤Î¹â¤µ¤òÍýÍ³¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢68.5¡ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹àÌÜ¤È¤â2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤«¤é5¡Á10¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òÁ°ÇñÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬¹âÂ®¥Ð¥¹ÍøÍÑ¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤¹¤ë¿ä¤·³èÀª¤Ê¤é¡¢¿ôÀé±ß¡¦Ëü±ß¤ÎÃÍº¹¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°Â¤¤¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Î¡ÖÄ¶¿Ê²½¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö°Â¤µ¡×¤«¤éÌë¹Ô¥Ð¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Ï¾×·â¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸Ä¼¼¡×¡¡³Æ¼Ò¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï¡©
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢4Îó¥·¡¼¥È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¥·¡¼¥È¥Ô¥Ã¥Á¡ÊÀÊ¤Î´Ö³Ö¡Ë¤â¶¹¤¯¤Æ¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅÝ¤¹¤´¤È¤Ëµ¤¤ò»È¤¦´Ä¶¤Ç¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢°ìÀÎÁ°¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºÂÀÊ¤Î¼ïÎà¤¬¡Ö4Îó¥·¡¼¥È¡×¡Ö3Îó¥·¡¼¥È¡×¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÎ¤È°ã¤¤¡¢²¿¼ïÎà¤â¤Î¥·¡¼¥È¤òÀßÄê¤·¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡ÖVIP¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¡Ê¡ÖÊ¿À®¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡×¤¬±¿±Ä¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥È¤¬ÅÝ¤ì¤ë¡ÖÅÅÆ°¥Ð¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥·¡¼¥È¡×¤ä¡¢¥·¡¼¥È¥Ô¥Ã¥Á¤¬ÄÌ¾ï70¡Á80¥»¥ó¥Á¤Î¤È¤³¤í¡¢Ìó115¡Á120¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È¡×¤Ê¤É6¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¶¥¹ç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖWILLER EXPRESS¡×¤¬¡¢¤¹¤Ã¤Ý¤êÂÎ¤òÊ¤¤¦Ëú¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥È¡ÖReBorn¡×¤ä¡¢¹¤á¤Î¥·¡¼¥ÈÉý¤Ë¼ýÇ¼·¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖLuxia¡×¤Ê¤É7¼ïÎà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤ÎºÂÀÊ¤âÀÎ¤Î4Îó¥·¡¼¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍÚ¤«¤ËÂÎ¤òµÙ¤á¤é¤ì¡¢Æ¬¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤¦¥«¥Î¥Ô¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿²´é¤òÂ¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£²Ã»»±¿ÄÂ¤Ç¿ôÀé±ß¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤¬¡¢1Ëü±ß¡¢2Ëü±ß¤Î¥Û¥Æ¥ëÂå½ÐÈñ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ËµöÍÆÈÏ°Ï¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢VIP¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÈ¯Ãå¾ì¤Î¶á¤¯¤ËÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¡×¤âÄó·È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤òÍÎÁÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾è¼Ö»þ´Ö°Ê³°¤Î¡ÖÂÔ¤Á´Ä¶¡×¤Î½¼¼Â¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä¥«¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£ÄäÎ±½ê¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç´¨¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ä¤è¤ê¡¢²ñ¼Ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤°ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ð¥¹¤òÂÔ¤ÄÊý¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂÎÎÏÅª¤Ë½õ¤«¤ë¤³¤È¤«¡ª
¿ä¤·³è¥¬¥ÁÀª¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
¡¡¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ï³Æ¼Ò¤È¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÂÀÊ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²½¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¿ä¤·³èÀª¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö°Â¤¤ºÂÀÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎÉ¤¤ºÂÀÊ¡×¤ÎÊý¤¬Çä¤ì¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Ï¡ÖÆ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¤à¤·¤í°Â¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤ÇÌë¹Ô¥Ð¥¹¤òÁª¤Ö¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£É®¼Ô¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ëA»á¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£A»á¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Ï¥í¥×¥í¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¾ïÌ³¼èÄùÌò¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Ï¤äÁ°Çñ¤ÎÈñÍÑ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎA»á¤¬Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£A»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤ËÁáÄ«¤ËÅþÃå¡¢¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨³«±é¤¬Ìë¤Ç¤â¡¢¥°¥Ã¥º¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥í¥×¥í´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï500¿Í¡¢1000¿Í¤Î¹ÔÎó¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¿¼Ìë¤«¤éÊÂ¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¥¬¥ÁÀª¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä«5»þÂæ¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÄ¾¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì³°¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¡¦¥È¥ì¥«¤Î¸ò´¹²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¤¿¤ê¡Ä¡ÄA»á¤Ï¸ò´¹ÍÑ¥°¥Ã¥º¤ò·È¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÎ®¤¬Íî¤ÁÃå¤¼¡Âè¡¢ÌÚ±¢¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿²¤ÇÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¤¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¢¤ê¤âÌë¹Ô¥Ð¥¹¤À¡£
¡¡A»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Ç¤Î¿ä¤·³è¡¦¥ò¥¿³è¤Ï¡¢³«¾ì¤Î12»þ´ÖÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËA»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸òÎ®¤Î¹¤µ¤È¾ðÊóÌÖ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥í¥×¥í½êÂ°¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤ÎPV¤Ë½Ð±é¡¢¿ä¤·¤Î5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¸å¤í¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÂ¬¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÁ°Çñ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢ÁáÄ«¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¡ÖGo To ¥È¥é¥Ù¥ë ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡á°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç±óÀ¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤â¡¢¸½ºß¤Î¥Û¥Æ¥ëÎÁ¶â¤ò¤³¤È¤µ¤é³ä¹â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹°ÜÆ°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡ÖÌµÂÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ëÁ°Çñ¤«¤é¡¢°Â¤¯¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ²÷Å¬¤Ê¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ø¡×¤Î¿ä¤·³è°ÜÆ°¤Î¥·¥Õ¥È¤Ï¡¢µ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö´°Á´¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌë¹Ô¥Ð¥¹¡×¤âÅÐ¾ì
¡¡¶¥¹ç¤Ç¤Ï¡¢JRÅì³¤¤¬2022Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ñ¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢²Î¼ê¡¦AI¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BEYOOOOONDS¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦MONGOL800¡¢·Ý¿Í¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤ò¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿CM¤ò³«»Ï¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ä¤·³è¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°¤òÁÀ¤Ã¤¿ÍøÍÑÂ¥¿Êºö¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÄó·È¤·¡¢Ãª¶¶¹°»êÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ÇÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼ÖÃæ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë»Üºö¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¼Ô¤ÈÁÈ¤ß¤Ä¤Ä¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÀ¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤â¤¢¤ê¡¢¿ä¤·³èÀª¤Î°ÜÆ°¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ëÌë¹Ô¥Ð¥¹¶È³¦¤Ï·è¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡Ö±¿Å¾¼êÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÂÔ¶ø²þÁ±¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Àè½Ò¤ÎWILLER¡¡EXPRESS¤Ç¤â¡¢2019Ç¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇÈÎÇäÀÊ¿ô¤¬22¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1ÀÊ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï2019Ç¯¡§4848±ß¢ª2025Ç¯¡§5594±ß¡Ê¸«¹þ¤ß¡Ë¤È¡¢¤ª¤ª¤è¤½1³ä°Ê¾å¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤ÇÁýÈ¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢´¶¤¬¤¢¤ëºÂÀÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÁý¼ýÁý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¾õÂÖ¤À¡£
¡¡ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤ò·ë¤Ö°ÜÆ°¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤âÁýÊØ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ð¥¹¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤Ç¡¢¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ð¥¹¤¬º®¤ß¹ç¤¦¤«¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ä¤¤Å¤é¤¤¡£ÂÐ±þ¤¬°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¿ä¤·³è¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ²Á³Ê¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤¬¤â¤È¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤ËËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢¹âÃÎ±ØÁ°´Ñ¸÷¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¡¼¥È¡×¡Ê°¦¾Î¡§¥Õ¥é¥Ã¥È¥ó¡Ë¤À¡£ºÂÀÊ¤¬¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥¹¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥È¤ò³Æ¼Ò¤ËÈÎÇä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÉáµÚ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡WILLER EXPRESS¤âÆ±ÍÍ¤ÎºÂÀÊ¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ë»Ý¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤ÇÁ´¹ñÃæ¤Ë¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¡×¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÁ°ÇñÁÈ¡×¤¬Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£Â³¤¯¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ë