17ºÐ¤ÇJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¼¯Åç¤Î¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡×¡¡¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡Ä³¤³°ÃíÌÜ¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬´üÂÔ¡×
¼¯ÅçFWµÈÅÄÌ«³¤¤ËÃíÌÜ
¡¡¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬³¤³°¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¥¯¥é¥Ö¤âÆüËÜ¤Î¼ã¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢10Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤é³ÍÆÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖTransfermarkt¡×¤Ï¡¢¡Öµ±¤«¤·¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¼¯Åç¤Î¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿´ê¤¤¤¬°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹â¹»2Ç¯¤ÎFWµÈÅÄÌ«³¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¡ÖTransfermarkt¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤òÀ©¤·¤¿¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÁÅý¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö40¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½FWµÈÅÄÌ«³¤¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤â2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡ÊU-18¡Ë¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤¬º£Ç¯4·î¤ÎJ1Âè13Àá¤Î²£ÉÍFCÀï¤Ç¡¢16ºÐ9¤«·î14Æü¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿FWÆÁÅÄÍÀ¤Î»ý¤Ä¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¡Ê17ºÐ3¤«·î25Æü¡Ë¤Î¹¹¿·¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¡¢¤³¤Î17ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î1Ç¯¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24¿Í¤Î2008Ç¯¤«¤é2009Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTransfermarkt¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»ÙÉô¤Î¥Þ¥ë¥¬¡¦¥¿¥«¥³»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏÂ®¤¯¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤â¶¯¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤ÆÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢J1¤òÀ©¤·¤¿¼¯Åç¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤â³¤³°¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¹¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¡£¥É¥¤¥Ä¹ñ³°ÃíÌÜ¤Î24¿Í¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¼ã¤¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë