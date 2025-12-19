ほしのあき、自分の服を「着れるようになった」成長した娘とのツーショット披露も懸念される“子ども公開”のリスク

タレントのほしのあきが、12月18日にInstagramのストーリーズを更新し、娘とのツーショットを披露した。ほしのは2011年、騎手の三浦皇成と結婚。2012年に第1子となる女児が誕生している。

「ほしのさんは《わたし好みのビジュー＆レースが付いているジャケット》《大切に取って置いたのを娘が着れるようになったよ》のメッセージとともに、子どもと並ぶショットをアップしました。自分の服が着られるほど娘さんが成長したことを喜んでいる様子でした。

娘さんの顔はハートマークで隠されていましたが、身長はほしのさんの肩を超えるぐらいまであり、大人びた雰囲気を見せていました。さらに、夫の三浦さんとのツーショットも披露しています」（スポーツ紙記者）

1977年3月生まれのほしのは、現在48歳。2026年には49歳となるが、年齢を感じさせない若々しい姿に、Xでは称賛の声が集まっている。

《48歳なのにこのスタイル維持は普通にすごい》

《まぶしｯ!後光がさしてる》

だが、今回ほしのが見せた親子ショットは、娘の顔が隠されているとはいえ、物議を醸す可能性もあると、芸能プロ関係者が指摘する。

「芸能人が、自分の子どもの写真をSNSにアップする行為は、これまでにも賛否両論を呼んできました。とくに学校に通うようになる年代の子どもに関しては、子どもの意思として露出を望んでいるのか、疑問を投げかけられることが多いのです。

元モーニング娘。の辻希美さんは、SNSやテレビ番組などで、長男の激しい反抗期のエピソードを披露していましたが、その理由として、ネットにプライバシーを公開されるストレスを指摘する声もありました」

2020年に芸能界を引退した元タレントの木下優樹菜も、SNSでたびたび子どもの顔を出し、波紋を呼んでいる。

「木下さんには2人の娘がいますが、2024年9月には中学生になった長女の“ギャル姿”をアップしたほか、2025年9月には、長女本人がTikTokアカウントを開設し、サングラス姿で、木下さんがかつて出演していた『クイズ!ヘキサゴンII』（フジテレビ系）内で結成したユニット『Pabo』の楽曲に合わせ、ダンスする動画をアップしました。これには、辻さんと杉浦太陽さんの長女である希空（のあ）さんのように、芸能界デビューを狙っているのでは、とも噂されました」（同前）

芸能人や著名人の子どもたちには、情報を表に出すことで生じるリスクは少なくない。ほしのと子どもたちは、今後、どのような形でSNSに登場するだろうか。