“人見知り過ぎ”福士蒼汰、20代前半は「山田裕貴としか会ってなかった」

俳優の福士蒼汰（32歳）が、12月18日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」の動画に出演。20代前半は人見知り過ぎて「山田裕貴としか会ってなかった」と語った。



映画「楓」に出演している福士蒼汰がゲストとして登場し、「超人見知りでシャイで引っ込み思案」だったため、新しい人に会うのが怖い20代前半を過ごしていたと話す。



福士は「当時はそれこそ山田裕貴とかとしか会ってなかったです。友だちって言ったら山田裕貴。『裕貴、空いてる？ 今日』」と、「くるまの助手席」にも出演した山田裕貴が同年代で共演も多かったため、友人関係だったと話す。



福士もこのままでは何の経験も積めないと考え、いろいろ人と話すようになり、先日格闘技の師匠的な存在である岡田准一に忘年会に誘われて行ったりしたと語った。