この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「本当に困っています」デリバリー配達員が明かす“ゴーストレストラン化”した店の迷惑行為、これが現実

デリバリー配達員として活動するレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「こんな感じのお店、本当に困っています」と題した動画を公開。複数のゴーストレストランを運営し、配達員を常習的に待たせる特定の飲食店について、その実態と構造的な問題を告発した。



動画でレクター氏が問題視しているのは、居酒屋でありながら「鶏料理、海鮮丼、タコライス、スイーツ、パスタ」など、多岐にわたるジャンルのゴーストレストランを運営している店舗である。この店舗について同氏は、何度もピックアップに訪れているものの「店内に客がいることはほぼない」と指摘。実質的にデリバリー専門のゴーストレストランとしてのみ機能しているとの見解を示した。



最も深刻な問題は、配達員がピックアップの際に「毎回待たされる」ことにあるという。レクター氏は自身の経験として、日曜日の夜のピーク時に10分、出前館の注文では20分待たされた事例を挙げた。さらに、この待ち時間は配達員が指定された時刻より早く到着したために発生するのではないと強調。「アプリに表示された到着時間とほぼ同じ時間帯に到着してこれですからね」と語り、店舗側の準備やオペレーション体制に起因する問題であることを示唆した。



配達員にとって、待ち時間は収入機会の損失に直結する。レクター氏は、このような店舗の存在が配達員の労働環境を悪化させている現状に「本当に困っています」と訴え、デリバリー業界が抱える構造的な課題に一石を投じている。