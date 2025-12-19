プライム1スタジオの新作を発表。「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」が12月26日11時よりYouTubeにてプレミア公開
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時よりYouTubeにてプレミア公開
プライム1スタジオは、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」を12月26日11時よりYouTubeにてプレミア公開する。
「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」では同社の新作スタチューなどの情報を公開予定。ゲーム、アニメ、映画、コミックなど多彩なジャンルを越えた作品が登場し、バーチャルプロダクションなど最先端技術を駆使した、映画を思わせる迫力の映像の公開も予定している。
