【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時よりYouTubeにてプレミア公開

　プライム1スタジオは、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」を12月26日11時よりYouTubeにてプレミア公開する。

　「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」では同社の新作スタチューなどの情報を公開予定。ゲーム、アニメ、映画、コミックなど多彩なジャンルを越えた作品が登場し、バーチャルプロダクションなど最先端技術を駆使した、映画を思わせる迫力の映像の公開も予定している。

