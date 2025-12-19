【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時よりYouTubeにてプレミア公開

プライム1スタジオは、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」を12月26日11時よりYouTubeにてプレミア公開する。

「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」では同社の新作スタチューなどの情報を公開予定。ゲーム、アニメ、映画、コミックなど多彩なジャンルを越えた作品が登場し、バーチャルプロダクションなど最先端技術を駆使した、映画を思わせる迫力の映像の公開も予定している。

╋━━━━━━━

⠀⠀NEXT LEVEL SHOWCASE XVI :

⠀⠀REALMS BEYOND TIME

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━╋#プライム１スタジオ が贈る、

世界最大級の造形特化型

オンラインエンターテインメント

「NEXT LEVEL SHOWCASE」シリーズ🗯



最新作『NEXT LEVEL SHOWCASE XVI:

REALMS BEYOND… pic.twitter.com/nEBMPuZldM - Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) December 19, 2025

