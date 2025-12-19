この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【極上リリース】たった7分で首～背中が驚くほど軽くなるストレッチ＆マッサージ」を公開しました。この動画では、座ったまま約7分間で、凝り固まった首・肩・背中をほぐすためのマッサージとストレッチを紹介しています。

このプログラムではまず「前鋸筋」をほぐすマッサージから始まります。この筋肉をほぐすことで胸が開きやすくなり、肩甲骨の動きが改善。背中の血流や代謝の向上にも繋がるとのことです。続いて、肩甲骨を意識しながら腕を大きく回す運動に移ります。

その後、首周りのケアに重点が置かれます。顔のリフトアップ効果も期待できるという「胸鎖乳突筋」のマッサージや、眼精疲労や頭痛の緩和に役立つ「後頭下筋群」をほぐすマッサージを実践。最後は、首の側面を伸ばすストレッチや、首をゆっくりと大きく回す動きで、首全体の緊張を丁寧に解きほぐしていきます。

動画の各セクションでは、筋肉の部位や期待できる効果について分かりやすく解説されています。日々のデスクワークやスマートフォンの使用で凝り固まった体を、この7分間のケアでリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:08

脇腹からほぐす「前鋸筋マッサージ」
01:01:21

肩甲骨を大きく動かす「腕回し」
03:03:38

リフトアップにも繋がる「胸鎖乳突筋ほぐし」
06:06:37

首全体をゆっくり回すストレッチ

